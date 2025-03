Fim do Skype: Microsoft encerra plataforma de videochamadas

“Para que possamos nos adaptar mais facilmente às necessidades dos clientes, desativaremos o Skype em maio de 2025 para nos concentrarmos no Microsoft Teams (gratuito), nosso moderno hub de comunicação e colaboração”, disse o presidente Jeff Teper em comunicado no site oficial.

O Skype está disponível desde 29 de agosto de 2003 e tem foco principal nas videochamadas. O anúncio foi feito pela empresa no último dia 28 de fevereiro.

Fim do Skype: empresa anuncia facilidades para migração dos usuários

Ao falar sobre as facilidades dos usuários no Teams, a Microsoft afirmou que os usuários terão os mesmos recursos que têm no Skype, como chamadas individuais e em grupo, mensagens e compartilhamento de arquivos.

Acrescentou que a nova opção “oferece recursos aprimorados, como hospedar reuniões, gerenciar calendários e criar e ingressar em comunidades gratuitamente”.

Também foi anunciado que o login de usuários do Skype no Teams será facilitado, utilizando as mesmas informações de e-mail e senha.