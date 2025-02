iPhone: modelos não receberão atualização do iOS 19; saiba quais

O iPhone XR não está incluso na próxima atualização da Apple, o iOS 19 / Crédito: Reprodução/ Apple

A Apple já está se preparando para lançar sua próxima grande atualização de sistema. O iOS, sistema operacional dos iPhones, chegará à sua 19ª versão, e, com ele, alguns dispositivos deixarão de receber suporte. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A empresa de tecnologia não deve revelar oficialmente o iOS 19 antes de junho de 2025, mas detalhes sobre a atualização já começaram a vazar meses antes do esperado, incluindo a lista de iPhones que não serão compatíveis com a nova versão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o iOS 18, a Apple introduziu recursos de inteligência artificial (IA) gradualmente, por meio de diversas atualizações ao longo dos meses, em vez de liberar todas as novidades de uma vez na versão 18.0.

Agora, tudo indica que a empresa adotará a mesma estratégia com o iOS 19. Na verdade, rumores sugerem que o desenvolvimento contínuo dos recursos do iOS 18 está atrasando o progresso do iOS 19. iOS 19: modelos de iPhone que receberão a atualização

O site francês iPhoneSoft divulgou informações indicando que todos os dispositivos compatíveis com o iOS 18 devem continuar recebendo suporte e atualização para o iOS 19. No entanto, como ocorreu em 2024, alguns modelos podem ser excluídos da nova versão. Vírus que lê tela do celular é identificado pela 1ª vez no iPhone; SAIBA MAIS



Oficialmente, a Apple só divulga a lista de dispositivos compatíveis durante o evento Worldwide Developers Conference (WWDC), previsto para junho de 2025. Confira os modelos de iPhone que devem receber o iOS 19: iPhone 16 : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max



: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max iPhone 15 : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max



: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max iPhone 14 : iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max



: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max iPhone 13 : iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max



: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max iPhone 12 : iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max



: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max iPhone 11 : iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max



: iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max Outros modelos: iPhone XR , iPhone XS e iPhone XS Max



, e iPhone SE (2ª geração ou posterior)

iOS 19: modelos de iPhone que não serão atualizados

A Apple garante suporte de software para seus smartphones por um período médio de cinco a sete anos, oferecendo novas versões do iOS com melhorias de segurança, novos recursos e otimizações de desempenho.

No entanto, com o passar do tempo, modelos mais antigos se tornam incompatíveis com as versões mais recentes, apresentando limitações de hardware, menor autonomia de bateria e riscos de segurança digital. Os seguintes modelos provavelmente tiveram o iOS 18 como sua última atualização: iPhone XR (2018)



(2018) iPhone XS e iPhone XS Max (2018)



(2018) iPhone SE (2ª geração – 2020)

Esses dispositivos completarão entre cinco e sete anos em 2025 e podem não receber mais atualizações futuras.