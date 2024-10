IA da Meta no WhatsApp: como usar e como tirar a nova função do app

As ferramentas de IA da Meta, incluindo o Meta AI, chegam ao Brasil, permitindo aos usuários gerar imagens, planejar e interagir por texto, voz ou imagens

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa da Meta, incluindo um chatbot que pode ser usado no Facebook, Instagram e WhatsApp, estão começando a ser implementadas no Brasil.

Apple lança seu primeiro iPhone com IA generativa integrada; CONFIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lançado no ano passado, o Meta AI permite que os usuários façam perguntas usando texto, voz ou imagens para obter informações, assistência criativa ou inspiração, além de editar ou gerar novas reproduções.