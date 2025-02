Apple anuncia novo iPhone, o 16e, e promete ser barato; veja preços e detalhes

O iPhone 16e, da Apple, é um novo telefone de baixo custo que substitui o iPhone SE e o iPhone 14 / Crédito: Divulgação/ Apple

O iPhone mais barato da Apple recebeu uma atualização e um nome inesperado nesta quarta-feira, 19. Em vez do amplamente aguardado iPhone SE 4, a empresa revelou o novo iPhone 16e, que adota um design de tela cheia com Face ID e traz a Apple Intelligence. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Nos Estados Unidos, o novo modelo entrará em pré-venda nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, e poderá ser encomendado com lançamento previsto para o dia 28 de fevereiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O iPhone 16e se parece bastante com o iPhone 14, um dos modelos lançados pela Apple em 2022.

Ele conta com uma tela significativamente maior do que a do iPhone SE anterior — amplas 6,1 polegadas — além do Face ID e gestos multitarefa baseados em deslize. iPhone 16e: versões e preços

O novo iPhone 16e está disponível em opções com capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, nas cores branca e preta. Vírus que lê tela do celular é identificado pela 1ª vez no iPhone; ENTENDA

No Brasil, a sua pré-venda passará para o dia 28 de fevereiro, com preços variando entre R$ 5.799,00 para o modelo de entrada (128 GB) e R$ 8.099,00 para a versão com 512 GB de armazenamento. iPhone 16e: câmera e tela

O dispositivo conta com uma câmera Fusion "2 em 1" de 48 megapixels com um sistema telefoto 2x. Em comparação com os iPhone 16 e 16 Plus, mais caros, a ausência de câmeras traseiras extras é uma das principais diferenças perceptíveis. A tela é uma OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas, a mesma apresentada no iPhone 16 convencional.

O iPhone 16e utiliza o mesmo chipset Apple A18 dos modelos iPhone 16 e 16 Plus, garantindo 8 GB de RAM — o mínimo necessário para executar a Apple Intelligence, que será lançado com o dispositivo. Ele também conta com os recursos via satélite da Apple, incluindo SOS de emergência, Assistência na Estrada, Mensagens e Find My via satélite. iPhone 16e: linha econômica abandona o nome anterior

A Apple finalmente cumpriu sua promessa e lançou o aguardado iPhone SE 4, sucessor do iPhone SE 3 de 2022.