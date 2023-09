Samsung anuncia versões "gigantes" de televisores premium

O S90C é um televisor com painel Oled - um dos primeiros da Samsung com a tecnologia, antes reservada pela fabricante a smartphones e tablets. Como vantagem, a tecnologia traz o chamado "preto real", pois os pixels - pontos que formam a imagem digital - não são visíveis ao reproduzir a cor mais escura.

Começando pelo "menos grande", o S90C traz 77 polegadas . Outras versões do modelo, de 55 e 65", já estavam à venda no País.

Isso acontece porque cada pixel em uma tela Oled emite a própria luz. Telas do tipo LCD, por outro lado, usam iluminação traseira para exibir as imagens. Deste modo, mesmo pontos pretos acabam tendo luminosidade, ainda que mais fraca que nas partes claras do painel.

A versão de 77" da S90C chega ao Brasil por R$ 22.800 à vista ou R$ 24.000 a prazo. Os tamanhos menores do mesmo modelo custam R$ 6.650/R$ 7.000 em 55" e R$ 11.400/R$ 12.000 em 65". Todos têm resolução 4K (3.840 x 2.160 pixels, quatro vezes maior que Full HD) e taxa de atualização de 144 Hz.

Passando ao lançamento maior, a Q80C anteriormente estava disponível apenas em 55". Agora, o modelo chega na versão de 98". A título de comparação, a tela tem 2,18 metros de largura e 1,24 metros de altura, enquanto um colchão queen size, de lado, tem 1,98 m x 1,58 m - ou seja, seria algo equivalente a ter uma cama na parede de casa.

O painel, do tipo QLed, é intermediário - a Samsung tem os modelos Neo QLed e Neo QLed 8K como topos de linha em qualidade de imagem. Ainda assim, são os mesmos 4K da S90C, embora a taxa de atualização seja um pouco menor, com 120 Hz.

Este é o segundo maior televisor da Samsung à venda no Brasil, mas com um porém: o modelo Micro LED, de 110", é destinado a aplicações profissionais (ou a pessoas muito ricas) e custa nada menos que R$ 1 milhão. A Q80C passa longe de ser barata, mas o valor assusta menos: são R$ 38 mil à vista ou R$ 40 mil a prazo, na versão de 98". O tamanho menor, de 55", sai por R$ 4.560 à vista ou R$ 4.800 a prazo.

Ambos os lançamentos concedem brindes aos compradores que garantirem seu televisor o quanto antes. Até o dia 1º de outubro, quem levar a S90C de 77" ganha uma sound bar Q930C (R$ 4.464 à vista na loja online da Samsung), enquanto a Q80C de 98" dá direito a uma televisão The Serif de 55" - atualmente fora de estoque, mas cujo preço de lançamento era de R$ 5.700 à vista.