ZapSign promete assinatura digital no WhatsApp, o que se traduz em velocidade, praticidade e menos burocracia.

A ZapSign é uma startup 100% digital que oferece uma solução bastante prática: assinatura digital pelo WhatsApp. Nesse formato, o documento é enviado via WhatsApp por um link que, em poucos segundos, valida a assinatura de forma on-line, garantindo eficácia e agilidade para ambas as partes, promete a empresa Para isso, é necessário apenas o preenchimento de campos obrigatórios, e, em seguida, fica disponível a funcionalidade de validação do contrato.

“A utilização do WhatsApp para facilitar o processo é conveniente e prática, já que, além de formalizar contratos comerciais de forma rápida, possibilita a aplicação de uma camada extra de segurança”, explica Getúlio Santos, cofundador e CEO da ZapSign, startup de assinatura digital e eletrônica que busca simplificar processos burocráticos por meio da tecnologia. Para o executivo, a assinatura digital via WhatsApp cresce exponencialmente e abre novas possibilidades para negócios, já que qualquer procedimento pode ser finalizado com apenas alguns cliques.



“Com a utilização da plataforma para assinaturas, é possível identificar um aumento significativo de produtividade. A partir dela, eliminam-se processos morosos, e, consequentemente, nota-se um progresso nos resultados das operações”, destaca Getúlio. É importante destacar que a assinatura eletrônica tem a mesma validade jurídica que uma assinatura manuscrita. No Brasil e na maioria dos outros países, o modelo é reconhecido por lei e aceito em todos os âmbitos legais. Na ZapSign, ao final da operação, o documento é autenticado digitalmente com certificado A1ICP-Brasil.