Jovem asiática pede foto profissional para IA e "vira branca"; entenda

Uma jovem de ascendência asiática, nos Estados Unidos, pediu a um gerador de imagens de inteligência artificial (IA) que editasse uma foto sua para seu perfil profissional no LinkedIn. A estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) se surpreendeu ao ver que o resultado do comando lhe trouxe uma versão branca, loira e de olhos azuis de si mesma.

Rona Wang, de 24 anos, é formada em Matemática e em Ciência da Computação, além de estar iniciando uma pós-graduação também no MIT ainda em 2023. Ela compartilhou a imagem gerada pela IA em 14 de julho no Twitter, onde obteve quase 100 mil curtidas e mais de 4 mil compartilhamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No post, Rona mostra que digitou o seguinte comando ao criador de imagens Playground AI: "Dê à garota da foto original uma foto de perfil profissional do LinkedIn". Na imagem que Wang subiu para edição, ela aparece natural, vestindo um moletom vermelho do MIT. Na segunda imagem, editada pela IA, a garota está branca e com traços artificiais.