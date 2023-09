IA na preservação da Floresta Amazônica

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, cobrindo uma área tão vasta que abrange nove países, incluindo a Colômbia e o Brasil. De acordo com o Observatório da Terra da NASA, ela ocupa um território de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados. A importância da Amazônia para a saúde geral do planeta, com a absorção de dióxido de carbono, ajudando a regular os padrões climáticos e fornecendo um lar para a flora e a fauna, não pode ser subestimada.

Essa imagem do animal da espécie Dasyprocta, uma criatura parecida com um roedor, mais conhecida como cutia, poderia ajudar a resolver o quebra-cabeça do desmatamento que assola a Amazônia há anos?

Um animal desliza pela densa vegetação da floresta colombiana no escuro da noite. Escondida no meio da mata está uma armadilha fotográfica que tira rapidamente uma foto. Uma ferramenta de IA chamada MegaDetector identifica e classifica os resultados, agilizando o processo – que costumava levar dias – em minutos. A imagem é então enviada a especialistas em vida selvagem para avaliação.

No entanto, o desmatamento continua sendo um problema urgente. De acordo com uma pesquisa da Amazon Conservation, quase 2 milhões de hectares (aproximadamente 5 milhões de acres) da Amazônia foram alvo de desmatamento em 2022, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, à medida que as terras são desmatadas para agricultura, criação de gado ou operações de mineração ilegal. Na Colômbia, quase 1 milhão de hectares de floresta foram perdidos em 2022, principalmente em áreas do noroeste, como Caquetá. Se o desmatamento continuar sem controle, pode desequilibrar permanentemente o ecossistema do planeta, afirmam especialistas ambientais internacionais.

Então, como alguém enfrenta um problema tão grande e complexo como tentar reverter o desmatamento em grande escala? Aí entra a IA. Graças ao poder dos dados, aprendizado de máquina, tecnologia em nuvem, ciência de dados e análise aplicada, especialistas estão desenvolvendo programas inovadores e colaborativos que facilitarão o reconhecimento de padrões de desmatamento e fornecerão ferramentas para o poder público usar na criação de planos de ação que possam interromper o curso do desmatamento.

“Precisamos usar a tecnologia e a inovação para pensar fora da caixa e endereçar os problemas que temos”, diz Diego Ochoa, diretor de Assuntos Externos do Instituto Alexander von Humboldt, em Bogotá, Colômbia. “Temos ferramentas poderosas à mão para promover mudanças na sociedade.”

Ochoa e sua equipe na Humboldt uniram forças com várias outras organizações na Colômbia, incluindo o Centro de Pesquisa CinfonIA da Universidad de Los Andes, o Instituto Sinchi e o Microsoft AI for Good Lab para criar o Projeto Guacamaya, que usa os melhores modelos de IA da categoria para monitorar o desmatamento e proteger a biodiversidade do ecossistema. Os algoritmos aplicados permitem que as informações sejam desenvolvidas em um décimo do tempo em comparação com a análise manual.

O Projeto Guacamaya (MACAW em inglês) usa uma mistura de novos modelos de IA para análise de satélites e modelos de IA modificados de projetos já existentes na Microsoft para a análise de armadilhas de câmera e bioacústica. Os bancos de dados são armazenados na nuvem e o grupo está usando as máquinas virtuais e o poder computacional do Microsoft Azure para projetar e treinar os modelos.

“Se pensarmos nas áreas do mundo que precisam ser salvas, uma destas áreas é a Amazônia”, diz Juan Lavista Ferres, vice-presidente e cientista-chefe de Dados do AI for Good Lab da Microsoft. “Esse projeto não vai resolver todos os problemas que a Amazonia tem, mas vai endereçar um que eu acho fundamental: mensurar os danos à Amazônia. Ao fazer isso, podemos realmente começar a resolver o problema.”