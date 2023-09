ChatGPT no WhatsApp converte áudio em texto e cria fotos; entenda

Ferramenta de Inteligência artificial se chama LuzIA e pode transcrever áudios, traduzir textos e criar imagens;ChatGPT é gratuito no WhatsApp; entenda

Lançado neste ano, a LuzIA é uma ferramenta de Inteligência Artificial, responsável por levar o ChatGPT para aplicativos, como WhatsApp e Telegram, de maneira gratuita. Ela transcreve áudios, corrige textos, tira dúvidas, conversa em outras línguas e até cria imagens.

DESCUBRA como a Inteligência Artificial pode impactar sua vida

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A IA foi desenvolvida na Espanha e chegou no Brasil em julho deste ano. O recurso já foi utilizado em mais de dois milhões de celulares no território brasileiro e desempenha o papel de facilitar a vida do usuário.