Apple e Google lançarão celulares nas próximas semanas

— Apple (@Apple) August 31, 2023

Os dois primeiros oferecem configurações mais básicas, e devem receber elementos usados nos modelos avançados de 2022, como o processador A16, a câmera de 48 MP no sensor principal, e a Dynamic Island, recorte na tela que abriga as câmeras e exibe notificações. as versões Pro, segundo os rumores, terão corpo em titânio e processador A17 como principais novidades.

O iPhone 15 Pro Max, mais caro de todos, também pode ganhar uma câmera periscópica, aumentando o nível de zoom. Em comum, todos os modelos terão conector USB-C, o mesmo usado em celulares Android, atendendo a uma regulamentação da União Europeia.

A Google, por sua vez, esperará "baixar a poeira" do evento da Apple para lançar os seus celulares. Pixel 8 e Pixel 8 Pro serão anunciados quase um mês depois, em 4 de outubro.

Save the d8.



Meet #Pixel8 and Pixel 8 Pro at #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET.



Sign up for updates and learn more at the Google Store: https://t.co/jtj0y28scu pic.twitter.com/jq01DFPnkc