Serpro vai patrocinar projetos de inclusão sociodigital para mulheres

Podem concorrer à seleção Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos e Organizações Não Governamentais (ONG), devidamente inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e com data de fundação registrada em cartório até 2021.

Inscrições gratuitas a partir de 18 de agosto AQUI

As inscrições de projetos no Agora 2M serão gratuitas e estarão abertas de 18 de agosto a 26 de setembro de 2023. As propostas devem ter um período de realização de um a oito meses, e o valor máximo de patrocínio por iniciativa será de R$ 250 mil. O programa do Serpro destinará um montante total de R$ 1 milhão para o total de projetos, que devem também contribuir com o alcance de dois ou mais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

"O Agora 2M é um compromisso do Serpro em impulsionar a inclusão sociodigital de mulheres historicamente excluídas e minorizadas em nosso país. A tecnologia tem um papel fundamental na promoção da igualdade e empoderamento dessas comunidades, e estamos entusiasmadas em receber propostas de projetos inovadores que abracem essa causa", declara a gestora de Investimento e Responsabilidade Social Empresarial do Serpro, Regina Faria.