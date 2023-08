GT Gamer e ibyte realizam campeonato gratuito

A GT Gamer e ibyte oferecem nos dias 19 e 20 de agosto (sábado e domingo), a partir das 13h, um campeonato de jogos virtuais. Será realizado no Shopping Iguatemi Bosque e irá destacar dois gêneros de jogos amplamente populares como jogos de PC e Console. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo AQUI até as 10h do dia da competição.

Os aficionados por MOBAs podem participar do torneio League of Legends (5v5). Nesse formato, equipes compostas por dois jogadores irão competir em batalhas estratégicas. Já os fãs de jogos de luta contarão com torneios de dois jogos lendários: Guilty Gear Strive e Dragon Ball FighterZ.

Premiações

Jogos de PC - League of Legends (5v5)

1º Lugar: R$600

2º Lugar: R$300