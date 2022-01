CES 2022: Sony mostra TVs, óculos de realidade virtual e até carro

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. Com um portfólio diverso, a japonesa Sony exibiu várias categorias de produtos, incluindo televisores e até um carro.

O POVO listou as novidades da Sony na CES 2022 em cada categoria. Confira abaixo:

PlayStation VR 2 é novo óculos de realidade virtual da Sony

Apesar de ainda pouco acessíveis a grande parte das pessoas, muitas empresas têm investido em óculos de realidade virtual. Com grande expertise no mercado de games, a Sony não ficou para trás, e apresentou na CES 2022 a segunda geração do PlayStation VR.

Nas especificações estão duas telas Oled de resolução 4K, com taxas de atualização de 90 a 120 Hz. Há suporte à tecnologia HDR para maior qualidade de cores, e campo de visão de 110°. O headset vem acompanhado de um par de controles próprio, um para cada mão, e inclui uma câmera para rastrear o movimento dos olhos do jogador.

O PlayStation VR 2, como o nome sugere, será compatível com o PlayStation 5, console mais atual da empresa, e a conexão será por um cabo USB-C. O produto está em fase final de protótipo, e apenas os controles foram mostrados. Não há data de lançamento definida.

PlayStation 5 tem jogos exclusivos de 17 estúdios em fase de produção

Outra novidade na área de games são os jogos exclusivos para o PlayStation 5. A Sony revelou, em sua apresentação na CES 2022, que diversos estúdios trabalham em títulos que serão lançados apenas no console da empresa. O movimento vem como reação à Microsoft Studios, da fabricante do XBox, que também tem investido em jogos exclusivos.

Alguns dos nomes de maior peso são a Polyphony, da série Gran Turismo, Sucker Punch (Ghost of Tsushima), Naughty Dogs (The Last of Us e Uncharted) e Guerilla Games (série Horizon). Ao todo, são 17 empresas criando games exclusivos para o console da Sony.

Linha Sony Bravia de 2022 tem primeiro televisor QD-Oled 4K do mundo

A Sony também é conhecida pelos televisores Bravia, e anunciou uma série de equipamentos do tipo na CES 2022. Os produtos usam painéis Samsung e LG, dependendo do modelo, e têm tamanhos de 42 a 85". Na linha A, mais básica, os modelos A90K têm tamanhos de 42 e 48", enquanto os A80K vêm em 55, 65 e 77". Todos usam painéis do tipo Oled.

Logo acima vêm os modelos X95K, com resolução 4K, painel Mini-LED e tamanhos de 65, 75 e 85". Também na linha Mini-LED estão os modelos Z9K, com resolução 8K (16 vezes superior à Full HD) e tamanhos de 75 e 85". Os modelos Mini-LED têm taxa de atualização variável, que pode ir até 120 Hz.

Mais avançado é o modelo XR A95K. Segundo a Sony, é o primeiro televisor a usar a tecnologia QD-Oled, que combina a tela Oled com um painél de pontos quânticos, resultando em cores melhores, maior economia de energia, brilho até 200% mais forte e maior durabilidade da tela. O equipamento tem taxa de atualização variável, de até 120 Hz, e tamanhos de 55 ou 65".

Vision-S 02 é carro elétrico da Sony Mobility

Uma das divisões de pesquisa da Sony é a Mobility, que desenvolve protótipos de carros elétricos. Na CES de 2020, a empresa havia revelado o conceito Vision-S, um sedã que exibia diversas tecnologias como sistema de som avançado, console todo feito de uma tela sensível ao toque, e sistema de direção autônoma. O modelo, porém, foi pensado apenas como uma vitrine para exibir as pesquisas da fabricante.

Para 2022, porém, a história é outra. Um segundo modelo, Vision-S 02, foi exibido pela Sony na CES deste ano. O novo veículo tem formato de SUV de sete lugares, e, embora siga como conceito, a empresa pretende usá-lo como base para a criação de um modelo comercial.

Alguns elementos são similares aos do antecessor, como o design da parte frontal, e o console sensível ao toque, que é dividido em três telas: uma no banco do motorista, com mostradores como velocidade e nível de combustível; outra no centro, para controlar as funções do carro; e uma com um sistema de entretenimento para o carona. Há mais duas telas, uma atrás de cada banco frontal.

São mais de 40 sensores, entre câmeras e LiDAR, espalhados dentro e fora do carro, para permitir uma direção semi-autônoma. Por ora, o objetivo que determinadas tarefas, como manter velocidade de cruzeiro em estradas e estacionar, sejam realizadas pelo próprio veículo. Há também conexão 5G, com a possibilidade de controlar o SUV remotamente.

A Sony não deu uma estimativa de data para lançar o modelo comercial baseado no Vision-S 02. Também não foram informados detalhes do motor, como potência ou torque, embora a empresa tenha dito que o veículo será inteiramente elétrico.

