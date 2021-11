Como aumentar a memória SSD do seu PS5

Apesar de ser o atual “queridinho” entre os consoles da nova geração, com seu poder gráfico avançado e seu controle DualSense mais imersivo, um ponto negativo no novo Playstation 5 é, sem dúvidas, seu armazenamento interno. Com 667 gigabytes de espaço nativo, é difícil manter muitos jogos instalados no console, especialmente se você tiver títulos como Call of Duty: Warzone que, sozinho, ocupa quase metade desse espaço. Felizmente, todo PS5 vem de fábrica com um espaço disponível para a instalação de uma memória adicional. Contudo, o recurso estava desabilitado até a última grande atualização de seu sistema operacional.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Em sua última atualização do sistema operacional, em setembro deste ano, o console tornou-se capaz de receber componentes de memória interna que possibilitam a expansão do espaço para a instalação e reprodução de jogos de Play5. Contudo, diferente da compatibilidade do aparelho com drives USB externos (para a instalação e reprodução de jogos da geração anterior), o PS5 só aceita certos tipos de memória SSD do tipo M.2. Ainda sim, com o componente certo, o processo de instalação é mais fácil do que se imagina.

O que eu preciso para expandir o armazenamento do PS5?



Um dos maiores pontos de atenção daqueles que querem expandir o armazenamento do PS5 é a escolha da memória SSD correta. Para garantir a melhor performance possível do componente a ser instalado, a Sony limitou a lista de SSDs do tipo M.2 compatíveis com seu novo console. Cuidado: vários modelos de SSD M.2 caberão no encaixe disponível, mas não serão reconhecidos pelo console se não forem compatíveis.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Para garantir que o SSD que você irá instalar será compatível, confira se ele atende a todos estes requisitos:

Interface: SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe

Capacidade: De 250GB a 4TB

Resfriamento: Para funcionar apropriadamente, o SSD um dissipador de calor deve ser comprado separadamente e instalado. Alguns modelos, já vêm integrados a um dissipador de fábrica.

Velocidade de leitura mínima: 5.500MB/s

Largura do módulo: 22mm

Tipo de soquete: Soquete 3 com chave M

Dimensões (com dissipador): 110mm (C) x 25mm (L) x 11,25mm (A) máximo

Em uma postagem no Twitter, Mike Cerny, o arquiteto de sistemas responsável pelo projeto do Playstation 5, postou a sua escolha de SSD compatível com os requisitos de expansão do sistema. Assim como ele, usamos o SSD WD_BLACK SN850 NVMe com 2TB e dissipador de calor integrado neste tutorial. Ele atende a todos os requisitos já listados e, apesar de ter um valor elevado, é a opção mais completa disponível atualmente no mercado brasileiro.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs :-)



Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x — Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021

Além do SSD compatível, é recomendado realizar o processo de expansão sobre uma mesa, em um espaço bem iluminado. Quanto ao console, ele deve estar com as atualizações do sistema operacional em dia. Além do aparelho, do pente de memória SSD e de um espaço para fazer a instalação, será necessário apenas uma chave Phillips pequena e mãos à obra.

Executando a instalação do SSD no PS5



O processo de instalação é simples, mas demanda atenção. O primeiro passo é desligar completamente o console, retirando todos os cabos ou aparelhos conectados a ele. Depois que estiver completamente desligado, o console deverá ser levado para cima da mesa com alguma proteção suave embaixo dele (um pano grosso ou toalha, por exemplo) e colocado de lado, com o lado oposto do que traz a logo da Playstation para cima. Nos consoles com drive óptico, é o lado em que o espaço para inserir os discos de jogo está localizado.

É necessário remover o painel lateral do PS5 para acessar a área de expansão da memória. Para remover o painel, basta colocar a mão esquerda no canto superior esquerdo da tampa e a mão direita no canto inferior direito. Daí, basta levantar levemente (mas com firmeza) a aba da tampa com a mão direita e deslizar a tampa com a mão esquerda. Com pouca força aplicada, você logo conseguirá desmontar o painel lateral com facilidade.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Com a lateral exposta, basta buscar pelo painel metálico fixado com um único parafuso. É lá que deverá ser colocado o SSD M.2 a ser instalado.

Instalando a memória expandida no PS5



O espaço para a instalação do SSD fica protegido pelo painel metálico retangular, bem próximo do ventilador do aparelho. Para removê-lo, basta soltar o único parafuso que segura a peça com a chave Phillips.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Dentro, você encontrará um parafuso menor e um espaçador metálico. Remova o parafuso e o espaçador. Coloque o espaçador no buraco de denominação “80”, caso seu SSD seja o mesmo WD_BLACK SN850, utilizado neste tutorial, ou no espaço referente ao tamanho do SSD compatível que será instalado.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Para inserir o SSD, basta colocá-lo com o lado do dissipador virado para cima e encaixar seus conectores com o entalhe disponível no espaço de expansão até ouvir um clique, indicando que está firmemente afixado.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Em seguida, use o parafuso que estava dentro do espaço de expansão e prenda o SSD com firmeza no buraco correspondente ao seu tamanho. Com o SSD no lugar, é hora de recolocar tudo no lugar e testar se o dispositivo foi instalado corretamente.

Fechando o PS5 e formatando o SSD



Depois de instalar o SSD, é hora de parafusar o painel metálico e recolocar a lateral removível do console. Para colocar a tampa de volta, basta posicioná-la um pouco afastada da parte de cima do aparelho e desliza-la para baixo, encaixando-a no local. Após ouvir o clique alto, sinalizando o encaixe, o PS5 estará de volta à sua aparência original. Daí, basta apenas reconectar o PS5 aos cabos removidos inicialmente e ligá-lo normalmente para as operações de formatação da nova memória.

como aumentar a memória SSD do PS5 (Foto: davi rocha)



Assim que é ligado, o console já deverá identificar a nova memória instalada e pedirá para formatá-la. Este é um procedimento padrão para todo e qualquer novo componente de memória do aparelho. Com o processo de formatação concluído, o PS5 deverá verificar se o SSD instalado é, ou não, compatível. Em caso afirmativo, ele, então, vai estar pronto para armazenar jogos de Playstation 5.



