CES 2022: Lenovo tem notebooks, computadores e acessórios para games e trabalho

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. Uma das empresas que mais apresentou produtos foi a Lenovo, com mais de 20 lançamentos.

O POVO listou as novidades da Lenovo na CES 2022 em cada categoria. Confira abaixo:

Lenovo Legion tem cinco produtos gamer na CES 2022

Começando pelo segmento da Lenovo voltado ao público gamer, a marca Legion, são cinco novos produtos. Os lançamentos incluem mouses, monitor e dois notebooks.

Notebooks Legion 5 e Legion 5 Pro

Os computadores gamer portáteis dão continuidade ao portfólio da Legion nos anos anteriores. A linha Legion 5 tem telas de 15", enquanto os modelos Legion 5 Pro trazem display de 16".

Nos modelos menores, o Legion 5 traz processadores AMD Ryzen da série 6000, enquanto o 5i tem CPUs Intel de 12ª geração. Em ambos os casos, a placa de vídeo é uma das diversas opções de GeForce série 30, da NVidia.

À exceção dos processadores, as especificações são idênticas. A tela tem resolução WQHD (2.560 x 1.440 pixels), com taxa de atualização de 165 Hz. A memória RAM é do tipo DDR5, podendo ir até 32 GB, enquanto o armazenamento traz SSDs PCIe Gen 4 com até 1 TB de capacidade.

Os modelos 5 Pro (processadores AMD) e 5i Pro (Intel) também diferem entre si apenas na CPU. O display também é WQHD, mas com proporção 16:10, levando a resolução a 2.560 x 1.600 pixels, e a taxa de atualização pode ir até 240 Hz. Os painéis têm certificação HDR400 e suporte à tecnologia G-Sync. As opções de RAM, armazenamento e placa de vídeo são iguais às dos Legion 5.

Os modelos regular e Pro começam a ser vendidos em fevereiro nas versões com CPU Intel, com preços a partir de US$ 1.199 (regular) e US$ 1.569 (Pro). As versões com processador AMD chegam em abril, a partir de US$ 1.129 (regular) e US$ 1.429 (Pro). As cores são branco e cinza para os modelos Pro, enquanto os regulares terão duas opções de cinza.

Acessórios da Legion incluem monitor Y25-30 e mouses M300s e M600s

Além dos notebooks, também foram apresentados alguns acessórios focados em jogos. O monitor Y25-30 tem 24,5" de diagonal, resolução Full HD e taxa de atualização de 240 Hz. Os destaques são a presença de cinco portas USB na traseira, além das entradas de vídeo, sendo duas HDMI e uma DisplayPort. O preço é de US$ 399, com vendas começando em maio.

Nos mouses, o M300s é a opção com fios, tendo sensibilidade de até 8.000 DPI e peso de apenas 61g. O preço é de US$ 30. O M600s, por sua vez, pode ser usado sem fios com um dongle de 2.4 GHz, Bluetooth, ou com um cabo USB, que também carrega a bateria do acessório. Ele tem design ambidestro, sensibilidade de até 19.000 DPI e preço de US$ 85. As vendas de ambos os modelos começam em maio.

Linha de escritório da Lenovo tem computadores de mesa e notebooks

A Lenovo também apresentou produtos para uso corporativo. São três modelos de computador de mesa, na família ThinkCentre, e 12 notebooks: quatro na linha ThinkBook, três na ThinkPad X, dois ThinkPad Z e três Yoga.

Computadores ThinkCentre incluem modelos torre e all-in-one

Os computadores de mesa têm dois formatos. O ThinkCentre Neo 70t é um gabinete para trabalhos mais exigentes, que pode receber uma GeForce RTX 3060Ti, até 128 GB de memória RAM e armazenamentos de 2 TB (HDD) ou 1 TB (SSD). Há um modelo menor, o Neo 50S, com especificações mais simples, mas que não foram detalhadas pela empresa. As opções de processador também não foram divulgadas.

Fechando a linha, o 30a 24 é um computador do tipo all-in-one, que une gabinete e monitor em uma peça só. A tela é de 23,8" com resolução Full HD. Especificações de processador, armazenamento, placa de vídeo e memória RAM não foram detalhadas.

Linha ThinkBook de notebooks Lenovo tem modelo com duas telas

Lenovo ThinkBook Plus tem duas telas, sendo uma ao lado do teclado (Foto: Divulgação/Lenovo)



Em linhas gerais, os modelos ThinkBook costumam ser os mais simples na grade da Lenovo. Isso segue verdade para três deles: ThinkBook 13x, 14 e 16 se diferem pelo tamanho da tela, e a diferença em relação aos modelos de 2021 é o corpo mais fino nos tamanhos de 14 e 16", além de processadores Intel de 12ª geração e placas de vídeo GeForce RTX mais recentes.

O último modelo da família, porém, se destaca: em 2020 e 2021, o ThinkBook Plus tinha como diferencial um display de e-ink, similar à de leitores de livros como o Kindle, na tampa do notebook. Em 2022, o ponto chamativo é uma tela de 8", colorida, ao lado do teclado. Ela tem resolução de 1.280 x 800 pixels, em posição retrato, e é sensível ao toque, podendo ser usada com canetas stylus para desenho ou anotações.

O display principal, por sua vez, tem 17,3" e proporção 21:10, com resolução 3.072 x 1.440 e taxa de atualização de 120 Hz. Devido à tela secundária, o teclado fica à esquerda, em vez de centralizado. Por dentro, a Lenovo afirmou apenas que o processador será um Intel de 12ª geração, sem detalhar modelo ou informar especificações de armazenamento, RAM e placa de vídeo

Notebooks Yoga da Lenovo têm design conversível e opção com tampa de tecido

Já tradicional da Lenovo, a linha de notebooks Yoga se destaca por ter telas sensíveis ao toque e que giram totalmente, permitindo que os equipamentos sejam usados como tablets. Para 2022, a fabricante introduziu algumas novidades no design, que agora têm bordas arredondadas, mais confortáveis de serem seguradas.

O modelo mais simples é o Yoga 6, com tela de 13" (Full HD, em proporção 16:10). As especificações internas são iguais às de 2021: processadores AMD Ryzen série 5000, até 16 GB de RAM DDR4X e 1 TB de armazenamento em SSD. O diferencial é na tampa, que pode ser feita de alumínio ou de tecido.

Os modelos Yoga 7i vêm em dois tamanhos, 14 e 16". O maior pode ser configurado com processador Intel i7-12700H, de 14 núcleos (seis de performance + oito de economia) e GPU Intel Arc, enquanto no menor está disponível apenas o i7-1260P, com 12 núcleos (quatro de performance e oito de baixo consumo), e a placa gráfica integrada Intel Iris Xe.

Ambos podem receber até 16 GB de RAM LPDDR5 e 1 TB de SSD PCIe Gen4. As telas têm resolução 2.560 x 1.600 pixels e são do tipo IPS LCD, mas o modelo de 14" pode ser configurado com um painel Oled de resolução 2.8K. Os Yoga 7i chegam a partir de abril.

Fechando a linha de conversíveis, o Yoga 9i traz tela de 14" que pode ser configurada com resolução 4K e tecnologia Oled. A dobradiça desse modelo inclui quatro alto-falantes, e as bordas, além de arredondadas, são de metal polido. O processador é Intel de 12ª geração, podendo ser configurado com o i7-1260P, e GPU Intel Iris Xe. A Lenovo não detalhou opções de RAM e armazenamento, informando apenas que são LPDDR5 e PCIe Gen4.

Lenovo ThinkPad Z traz dois tamanhos de notebook com tampa de couro

A Lenovo lançou uma nova linha de ultraportáteis, os ThinkBook Z. Focados em quem precisa trabalhar de qualquer local, eles trazem conexão 4G e tamanho compacto, com telas de 13 ou 16". O modelo menor tem uma opção com tampa de couro e outras duas cores com o corpo em alumínio, enquanto o maior só pode ser comprado no revestimento de metal.

Como é esperado dessa categoria, a seleção de portas é limitada: são duas USB-C no modelo de 13", e três no modelo de 16", que também tem leitor de cartões SD. Ambos vêm com entrada para fones de 3,5 mm, porém. As telas podem ser Full HD com ou sem sensibilidade ao toque, ou Oled (2.8 K no de 13", 4K no de 16") sensível ao toque.

Por dentro, as opções são processador AMD Ryzen série 6000, com até 32 GB de memória RAM LPDDR5 em ambos os modelos. O menor recebe até 1 TB de armazenamento, enquanto o menor pode ter 2 TB, em ambos os casos PCIe Gen4. O teclado é retroiluminado, e o botão de liga/desliga na lateral tem leitor de impressões digitais compatível com Windows Hello.

Lenovo renova linha ThinkPad X1 para 2022

Os notebooks mais avançados da Lenovo, na linha ThinkPad X1, não ficaram de fora das novidades. Assim como nos modelos mais baratos, a principal novidade está nos processadores Intel de 12ª geração: a possibilidade mais potente é o i7-1280P, com 14 núcleos (seis de performance e oito de economia).

Os X1 Yoga (conversível) e X1 Carbon (carcaça em fibra de carbono) têm tela de 14", que pode ser configurada com resoluções de Full HD a 4K, e há também a opção de tela Oled 2.8K. O X1 Nano, por sua vez, tem display de 13" com resolução 2.160 x 1.350 pixels. O armazenamento pode ser de até 2 TB em SSD PCIe Gen4, e a RAM vai até 32 GB em LPDDR5.

Assim como toda a linha de notebooks 2022 da Lenovo, a webcam recebeu um upgrade e agora tem resolução Full HD. Os ThinkPad X1 também recebem a possibilidade de conexão 4G ou 5G opcional. Outra novidade dos modelos é integração com a tecnologia da empresa Tile, que permite localizar os equipamentos caso sejam perdidos ou roubados.

Novos acessórios da Lenovo: mouses, relógio de mesa e monitores

Encerrando os lançamentos, a Lenovo anunciou também uma série de acessórios. Os mouses Yoga Mobile e Yoga Performance têm conexão por Bluetooth e recarga da bateria na conexão USB-C. Ambos contam com sensor de 2.400 DPI, com o Mobile tendo design compacto, enquanto o Performance vem com corpo ergonômico e botões avançar/voltar na lateral esquerda.

Os monitores, por sua vez, buscam cobrir casos de uso corporativos. O Q27q-20 tem 27" e resolução Quad-HD (2.560 x 1.440 pixels), e o Q24i-20 fica em 24" e Full HD. Para aplicações profissionais, o Q27h tem 27", resolução Quad-HD e calibração de cor avançada.

Por fim, o relógio de mesa Smart Clock Essential traz visor Oled monocromático, cobertura em tecido e suporte à assistente digital Alexa, da Amazon. Ele deve ser lançado até março, com preço de US$ 59.

