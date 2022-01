O POVO Tecnologia fala sobre um app de mobilidade 100% cearense

Hoje é dia de O POVO Tecnologia. Começa 17:30 nas redes sociais do O POVO. Nosso convidado é Iure Barroso, que é CEO da Vyse Brasil - um aplicativo de mobilidade. Sim, igual ao 99 táxi, ao Uber e a outros que vão surgindo com suas segmentações e seus focos: tem o de ônibus, o de jatos executivos o de carro só para mulheres, enfim.

Mas o Vyse se posiciona dentro do mercado maior, urbano, citadino, para qualquer cidadão, qualquer cidadã. Sua estratégia é conquistar os e as motoristas e conquistar esses homens e mulheres para que sejam, digamos, representantes da marca. Isso fica claro na frase “onde você paga menos e o motorista ganha mais”.

A fundamentação também é óbvia: motoristas não são bem tratados pelas gigantes que, com regras muito amplas, por vezes draconianas, perdem o trato com a especificidade.

Detalhe que não é um mero detalhe: aposta no 100% cearense. Em seu site registra uma “ruma de vantagens”.

É isso, a empresa identificou um espaço nos problemas alheios e quer trafegar, com perdão do trocadilho, por aí. É preciso saber também que a operacionalidade não é nada fácil. O tempo vai dizer onde a Vyse vai chegar. Vamos começar hoje, claro, às 17:30, com Iure e saber como está essa evolução, desafios, expectativas.

Uma coisa é certa, é época de ter boas ideias, buscar a melhor implementação e um lugar ao sol. E o sol do Ceará, você sabe, está aí muita força, muitas necessidades e muitas oportunidades.

Acesse a live aqui:

Youtube O POVO https://bit.ly/YTOPOVO

Facebook O POVO https://www.facebook.com/OPOVO

Twitter O POVO https://twitter.com/opovo