WhatsApp segue fora do ar hoje, 4, e não há previsão de quando deve voltar

Além do WhatsApp, estão fora do ar o Instagram e o Facebook. No site Downdetector, os avisos de instabilidade começaram por volta de 12h30min (horário de Brasília) de hoje, 4, e não há previsão de quando as redes devem voltar

WhatsApp, Instagram e Facebook seguem fora do ar hoje, segunda, 4 de outubro (04/10), e não há previsão de quando as redes sociais devem voltar. Os usuários dos serviços administrados pelo grupo de Mark Zuckerbeg relatam que não conseguem enviar mensagens ou atualizar o feed nas redes.

Usado para informar a queda de sites, o portal Downdetector comunicou que a instabilidade começou por volta de 12 horas e 30 minutos (horário de Brasíliia).

De acordo com o mapa disponibilizado pela plataforma, a queda das redes foi relatada em outros países da América do Sul, como Argentina, Peru e Colômbia.

O problema rapidamente entrou nos trendings topics do Twitter, com as palavras “WhatsApp” e “Zuckerbeg” entre as mais comentadas.

Fora do ar: o que diz o WhatsApp

O WhatsApp, por meio de sua conta oficial do Twitter, informou: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!", diz postagem.

Fora do ar: o que diz o Facebook

O Facebook também usou seu perfil no site: "Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", escreveu.

Fora do ar: o que diz o Instagram

O Instagram tuitou: "O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso". Segundo portal de notícias UOL, a falha também é percebida em aplicativos vinculados ao Facebook, como o jogo "Pokémon Go" e a plataforma virtual Oculus.

