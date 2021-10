WhatsApp e Instagram ficam fora do ar nesta segunda-feira, 4

Não, não foi sua internet. As redes socias Facebook, Whatsapp e Instagram, administradas pelo grupo de Mark Zuckerberg, ficaram fora do ar a partir do início da tarde desta segunda-feira, 4.

Os usuários relatam que não conseguem enviar mensagens ou atualizar o feed nas rede. No site Downdetector, usado para informar a queda de sites, os avisos de instabilidade começaram por volta de 12h30.

Conforme o mapa disponibilizado pela plataforma, a queda das redes foi relatada em outros países da América do Sul, como Argentina, Peru e Colômbia.

No Twitter, a instabilidade rapidamente entrou nos trendings topics, com as palavras “Whatsapp” e “Zuckerbeg” entre as mais comentadas.

Os usuários aproveitaram a queda para reforçar que o Telegram, rede social concorrente do Whatsapp, continua a funcionar normalmente.

