WhatsApp vai parar de funcionar nos iPhones 6S e SE? Entenda

Aplicativo encerrará suporte a modelos antigos do sistema iOS, da Apple, mas telefones têm atualização para versão mais recente; mudança entra em vigor em 1º de novembro

Um anúncio do WhatsApp deixou usuários de iPhone confusos nessa quarta-feira, 8. O Facebook, dono do aplicativo, informou que o mensageiro deixará de funcionar em aparelhos que tenham até a versão 9 do iOS, sistema operacional usado em aparelhos da Apple.

Com a mudança, donos de modelos como iPhone 6S e iPhone SE ficaram preocupados. Os aparelhos foram lançados em 2015 e 2016, respectivamente, com esta versão do sistema operacional.

Porém, o WhatsApp não vai deixar de funcionar nestes aparelhos. A versão 9 corresponde apenas ao sistema com os quais os celulares foram lançados originalmente. Ambos os modelos são compatíveis com as atualizações até o iOS 14.7, lançado em julho deste ano.

Deste modo, o aplicativo seguirá funcionando normalmente nestes e em outros aparelhos da Apple. Todos os modelos do iPhone 5 - que deixou de ser atualizado no iOS 10 - em diante permanecem compatíveis com o WhatsApp.

Mudança no WhatsApp também afeta aparelhos Android

Não são só os iPhones que foram afetados pela mudança no WhatsApp. Aparelhos com o sistema Android em versões mais antigas também não poderão mais usar o aplicativo.

Na mesma data que encerrará o suporte ao iOS 9, o WhatsApp não poderá mais ser instalado em aparelhos com Android na versão 4.0.4 ou inferior. Esta versão foi lançada em 2011, e está presente em menos de 0,1% dos smartphones atualmente.

