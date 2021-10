Telegram: veja como adicionar, sincronizar, excluir e bloquear contatos

Com a instabilidade no WhatsApp durante hoje, segunda, 4, usuários estão se voltando ao Telegram como alternativa de comunicação online. Veja como adicionar, sincronizar, bloquear e excluir contatos no aplicativo de mensagens

Com o WhatsApp fora do ar durante o dia de hoje, segunda-feira, 4 de setembro (04/09), e sem previsão para voltar, alguns usuários estão se voltando ao Telegram como alternativa de comunicação online. O aplicativo, disponível desde 2013, atingiu a marca de 500 milhões de usuários ativos mensais em janeiro deste ano. Seu funcionamento é parecido com o do WhatsApp: os usuários podem enviar e receber mensagens, incluindo “stickers” e outras mídias, para contatos salvos na lista de registros salvos no telefone celular.



O próprio Telegram passou por instabilidades hoje. De acordo com o site de tecnologia TechTudo, a plataforma apresenta problemas técnicos possivelmente pela migração repentina de usuários em massa, motivada pela queda do WhatsApp. Algumas pessoas que tentaram se cadastrar no Telegram, para seguir mantendo conversas por meio de mensagens no celular, receberam o alerta "PHONE_NUMBER_FLOOD", informando erro no processo.

Telegram: como adicionar novos contatos

Os usuários do Telegram podem adicionar novos contatos diretamente pelo aplicativo. Para quem tem dispositivos iOS (iPhone ou iPad), basta acessar a guia “Contatos”, selecionar o ícone do símbolo “+”, no canto superior direito, e adicionar nome, sobrenome e número de telefone.

Já os usuários Android precisam acessar a aba “Contatos”, arrastando o menu lateral, e selecionar o círculo azul no canto inferior esquerdo da tela; em seguida, informações do novo contato são adicionadas.

Veja como adicionar um novo contato no Telegram utilizando um dispositivo Android (Foto: Reprodução/Telegram)



Veja como adicionar um novo contato no Telegram utilizando um dispositivo iOS (Foto: Reprodução/Telegram)



Telegram: como sincronizar contatos já existentes

Assim como acontece no WhatsApp, o processo de sincronização de contatos no Telegram é automático. Ele é importante para que os contatos já existentes no aparelho apareçam na lista do aplicativo.

No entanto, alguns usuários reclamaram de problemas com a sincronização de contatos do Telegram. Isso pode acontecer quando o número de telefone está salvo no dispositivo sem o prefixo +55, código telefônico do Brasil. Caso o registro não tenha esse prefixo, o Telegram pode ter dificuldade de sincronizar. Essa incompatibilidade com os telefones sem código brasileiro já é uma questão antiga do Telegram e tem sido aprimorada nos últimos anos.

Caso você não consiga acessar alguns de seus contatos no Telegram mesmo após a sincronização, a plataforma orienta a solicitação de ajuda por meio do e-mail [email protected] Em mensagem disponibilizada através do bot “Suporte voluntário”, o Telegram afirmou que o problema com a sincronização de contatos está acontecendo com diversos usuários; o mensageiro está “trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível”.

Telegram: como editar, excluir e bloquear contatos

Para quem já consegue acessar seus contatos e iniciar bate-papos, o passo-a-passo para editar, excluir ou bloquear contatos é mais simples. Seja em aparelhos Android ou iOS, basta acessar as informações do contato (clicando no nome ou na foto de perfil) e clicar no botão do canto superior direito. Nele, é possível encontrar as opções de edição, exclusão e bloqueio.

Vale destacar que excluir um contato do Telegram não surtirá efeito na lista do próprio telefone. Ou seja, você pode excluir no aplicativo, mas deixá-lo na lista-fonte.



Veja o menu com as opções de bloquear, excluir e editar um contato no Telegram utilizando um dispositivo Android (Foto: Reprodução/Telegram)



