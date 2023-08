10 frutas que ajudam a melhorar a saúde do coração

Consumir laranja ajuda a prevenir alterações na pressão sanguínea (Imagem: Lucky Business | Shutterstock) - Portal EdiCase

As frutas têm o poder de melhorar a saúde do seu coração. Carregadas de nutrientes, podem ajudar a reduzir o seu colesterol e a pressão arterial, o que é benéfico para a saúde cardiovascular. "Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta", afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. 1. Laranja Esta favorita entre as frutas cítricas se destaca na categoria de benéficas para a saúde do coração, pois possuem poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Além disso, também podem auxiliar na melhoria da pressão sanguínea e na redução do risco de desenvolvimento de aterosclerose (enrijecimento das artérias). As laranjas, ainda, são uma fonte de potássio e fibras. "No caso, quando comemos a fruta é ainda melhor, pois as fibras presentes no bagaço atuam para evitar o depósito de gordura nas artérias", afirma a Dra. Caroline Reigada.

2. Maçãs As maçãs contêm fibras solúveis, do tipo que pode reduzir os tipos prejudiciais de colesterol. Também contêm polifenóis, conhecidos por seus efeitos antioxidantes, e podem ajudar a reduzir a pressão sanguínea. Isso ocorre porque elas contêm muitos compostos diferentes que melhoram diversos fatores relacionados à saúde do coração. 3. Frutas vermelhas As frutas vermelhas, como mirtilos, amoras, framboesas ou morangos, são excelentes fontes de vitamina C e fibras. Nesse sentido, adotar uma dieta rica em fibras têm o potencial de ajudar a reduzir o colesterol e o risco de doenças cardíacas. Esse tipo de alimento contém vitamina E, embora em quantidades menores em comparação com outras fontes. “A vitamina E apresenta um efeito muito significante na prevenção das doenças das artérias do coração, também por evitar a oxidação das gorduras, porém de forma ainda mais eficaz do que a vitamina C”, explica o cardiologista Bruno Ganem. As frutas vermelhas congeladas são tão saudáveis quanto as frescas, permitindo que você desfrute delas durante todo o ano e faça receitas como sucos, sorvetes e smoothies. 4. Mamão O mamão é uma fruta tropical que fornece nutrientes essenciais, podendo contribuir para um coração saudável. É rico em antioxidantes, como a vitamina C e A, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores associados ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Além disso, contém fibras, vitamina K e potássio, que ajudam a manter o colesterol no nível adequado e a regular a pressão arterial. Uvas vermelhas preservam a saúde cardiovascular (Imagem: Nungning20 | ShutterStock) 5. Uvas As uvas são uma boa fonte de potássio, mineral que ajuda a equilibrar os fluidos do corpo, e pode ajudar a reduzir a pressão arterial elevada e diminuir o risco de doenças cardíacas e derrames. Elas também contribuem para a redução dos níveis de colesterol LDL (colesterol ruim).

6. Pêssegos Os pêssegos contêm substâncias com características antiobesidade e propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir o colesterol prejudicial (LDL) associado a doenças cardiovasculares. Ainda, são uma excelente fonte de potássio, que contribui para a diminuição do risco de doenças do coração. 7. Damasco A fruta contribui para a regulação da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de hemoglobina, ao mesmo tempo em que combate a inflamação. Também tem um papel no metabolismo e promove a manutenção de um peso saudável. 8. Melancia Por ser 95% água, essa fruta deliciosa contribui expressivamente para a hidratação corporal, o que por si só já é um benefício para circulação cardíaca. Trata-se de uma excelente fonte de licopeno, um antioxidante associado à saúde do coração – e o que dá o vermelho às frutas. O licopeno pode ajudar a melhorar a função dos vasos sanguíneos e reduzir o risco de doenças cardíacas.

9. Peras As peras contêm flavonoides valiosos que ajudam a melhorar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Também impulsionam melhoria nos lipídios sanguíneos de mulheres, indicando que uma dieta rica nesses compostos vegetais pode ser benéfica para a saúde cardiovascular. Além disso, a fruta está associada a um índice de massa corporal mais baixo, menor risco de acidente vascular cerebral e à redução das chances de mortalidade por doenças cardíacas. Esse alimento é rico em fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL. Peras também contêm antioxidantes e potássio, que auxiliam na manutenção da pressão arterial e na saúde cardiovascular geral. 10. Cerejas As cerejas possuem uma alta concentração de antioxidantes, como os flavonoides, que desempenham um papel crucial na redução da inflamação e na defesa do coração contra os efeitos do estresse oxidativo. Além disso, são uma fonte de potássio e fibras, fatores que desempenham um papel positivo na promoção da saúde do sistema cardiovascular.