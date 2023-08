4 exercícios para tratar o encurtamento muscular

Você já sentiu rigidez muscular ou percebeu que seus movimentos não são tão soltos como antes? Isso pode ser um sinal de que esteja lidando com o encurtamento muscular. Muitas pessoas não sabem, mas essa condição pode ser tratada com alguns exercícios simples feitos em casa ou com a ajuda de um profissional da fisioterapia.

O encurtamento muscular é um problema comum que ocorre quando nossos músculos se tornam mais curtos e tensos do que o normal. Pode ser causado por diversos fatores, como o sedentarismo, posturas inadequadas, falta de alongamento e até mesmo o estresse do dia a dia. Porém, há maneiras eficazes de tratá-lo e prevenir desconfortos futuros.

Segundo o fisioterapeuta e diretor clínico do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral (ITC) e do Instituto Trata, unidade de Guarulhos, Bernardo Sampaio, “o encurtamento muscular pode levar a dores e limitações de movimento, afetando diretamente nossa qualidade de vida. É essencial agir de forma preventiva e corretiva, para evitar complicações mais graves no futuro.”