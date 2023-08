3 exercícios de Pilates para fortalecer as articulações

Com a correria do dia a dia, é comum que muitas pessoas enfrentem dores articulares e lesões decorrentes tanto de atividades físicas intensas quanto do processo natural de envelhecimento do corpo. Felizmente, o Pilates se destaca como uma abordagem eficaz e segura, capaz de promover significativa melhora na saúde das articulações e na prevenção de lesões.

Como Pilates ajuda a melhorar as articulações?

O Pilates é um método global e dinâmico que fortalece a musculatura, alivia dores e melhora a rigidez articular. A fisioterapeuta Josi Araujo, da Pure Pilates, destaca que esse método é considerado seguro, eficaz e de baixo impacto, tornando-se uma opção ideal para pessoas com lesões articulares crônicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Pilates trabalha para fortalecer a musculatura, proporcionando alívio da dor e melhora da rigidez articular. Com o tempo, as articulações naturalmente tendem a desgastar, o que pode resultar em dores e inflamações. O método exige uma boa coordenação, além de estabilidade e preparação para a sobrecarga que esses movimentos repetitivos proporcionam. Dessa forma, promove controle respiratório, alinhamento postural e reequilíbrio muscular”, explica a fisioterapeuta.