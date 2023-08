4 perigos de uso do cloro para saúde e meio ambiente

Para evitar danos à saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) alerta que todos os produtos chamados saneantes devem ter registro na agência e trazer no rótulo o nome do fabricante, instruções de uso e avisos de perigo na manipulação. A Anvisa ainda adverte que a mistura de produtos só pode ser feita se houver essa indicação no rótulo porque pode provocar reações explosivas ou vapores tóxicos.

Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) classifica o cloro como um pesticida, pelo uso com o objetivo de eliminar organismos vivos. Isso quer dizer que, quando temos contato com o cloro, ele não mata somente as bactérias, mas também destrói células e tecidos do nosso corpo. Por isso, pode causar diversos malefícios.

Para esclarecer os riscos e orientar sobre os cuidados necessários, Vanessa Carvalho, especialista em química da marca de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos positiv.a, lista os 4 perigos do cloro para saúde e meio ambiente. Confira!

1. Intoxicação por inalação de cloro

O cloro libera gás tóxico que provoca diferentes reações no corpo. Se inalado, os sintomas mais comuns são: dores de cabeça, irritação no nariz, olhos e boca. “Como as vias aéreas do corpo fazem parte do sistema respiratório, a inalação do cloro pode gerar problemas ainda mais severos. Além disso, a irritação do pulmão e dos brônquios também pode acontecer. Isso resulta em casos de bronquite e pneumonia químicas, além de asfixia”, explica Vanessa.

2. Alergia à água sanitária na pele

A pele é outro órgão que pode sofrer muito com o contato com o cloro, que gera problemas como coceira, lesões secas, vermelhidão, descamação, queimaduras químicas e dermatite. “O uso do cloro como alvejante para lavar roupas brancas é ainda mais perigoso, pois as substâncias danosas impregnam nos tecidos e, ao [indivíduo] vestir as roupas contaminadas, essas substâncias são facilmente absorvidas pela pele, já que a transpiração torna mais propensa a passagem. Sem contar com as manchas que o produto causa nas roupas coloridas”, ressalta a química.

O uso do cloro para limpeza coloca em risco a saúde e o ecossistema marinho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 3. Intoxicação pela ingestão de cloro Se ingerida, a água sanitária pode ser extremamente nociva. Entre os sintomas da ingestão do cloro, estão dores abdominais, sensação de queimadura nos olhos, nariz e garganta, diarreia, desconforto no peito, tosse, náuseas e vômitos. “Dependendo da quantidade e de como ocorreu essa ingestão, é recomendável procurar imediatamente um médico, pois o cloro é um produto químico que pode causar maior dano ao contato”, reforça a especialista. 4. Efeitos do cloro no meio ambiente Algumas fórmulas do cloro contidas em produtos de limpeza alvejantes possuem estabilizadores e outras substâncias prejudiciais, como o mercúrio e outros metais pesados. “O descarte dos resíduos dos produtos químicos gera substâncias que poluem as águas e são tóxicas para os organismos aquáticos; por terem pouca degradabilidade, prejudicam diretamente as espécies marinhas, comprometendo toda a cadeia ambiental. Quando optamos pelos produtos à base de cloro para limpar sua casa, estamos sujando o meio ambiente e colocando em risco o ecossistema marinho”, afirma Vanessa.