Névoa cerebral na menopausa pode ser confundida com demência

Falta de concentração, confusão mental, lentidão de pensamento e esquecimento são sintomas cognitivos que podem ser ocasionados pela névoa cerebral. Como consequência, a pessoa pode ter problemas no seu dia a dia, desde realizar simples tarefas, esquecer compromissos e palavras, bem como tomar decisões. E essas queixas podem atingir mulheres durante a transição para a menopausa e, em alguns casos, também após a menopausa.

Esses sintomas podem ser atribuídos a flutuações hormonais que ocorrem durante a menopausa, especificamente a diminuição dos níveis de estrogênio. Isso porque esse hormônio desempenha um papel importante na função cerebral, afetando áreas relacionadas à memória, atenção e processamento cognitivo.

Importância do diagnóstico correto

De acordo com pesquisadores na revisão alemã “Névoa cerebral durante a menopausa”, as alterações cognitivas associadas à menopausa não devem ser confundidas com demência. “É comum a pessoa pensar que está com o início de Alzheimer, uma forma específica de demência que causa o declínio cognitivo. Com a avaliação adequada, o especialista pode fazer um diagnóstico correto e orientar o tratamento, por isso a importância do exame de rastreio nas mulheres já na fase perimenopausa, momento em que alguns sintomas podem aparecer”, alerta Juliana Rebechi Zuiani, neurocirurgiã da PUC-Campinas.