PT trabalha por vaga no Senado; Guimarães e Luizianne querem

José Guimarães e Luizianne Lins são deputados federais pelo Partido dos Trabalhadores (foto de 2012) / Crédito: Mauri Melo, em 02/06/2012

Desde 2025, cresce a especulação em torno dos nomes que irão compor a chapa da base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) para as duas vagas no Senado Federal, que serão renovadas nas eleições de 4 de outubro deste ano. Se há divergências em torno dos nomes, ao menos entre os partidos aliados do PT existe uma espécie de consenso: considerando que o Partido dos Trabalhadores já ocupa a Presidência da República, o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, aliados entendem que petistas deveriam "abrir espaço" para nomes de outras siglas.

O discurso de que "o PT não pode ter tudo" tem sido repetido por diferentes políticos e já foi, inclusive, ponderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), principal nome da sigla no Ceará. Ele destacou que a maior preocupação dentro da aliança estadual é justamente a definição das candidaturas ao Senado.

Fortalecer a base de Lula O POVO entrou em contato contato com o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin, para ouvi-lo sobre a questão. Ele afirmou à reportagem que o PT no Estado "trabalha para ter um representante do partido na chapa ao Senado", independentemente das questões locais. "Essa demanda se alinha com o nosso projeto nacional de fortalecermos a base do governo Lula no Senado. Essa diretriz já foi inclusive deliberada no Encontro Estadual do PT, realizado em 6 de setembro do ano passado", recordou. Outro que defende a candidatura própria do PT ao Senado é o deputado estadual De Assis Diniz (PT). "Eu sou da tese de que nós temos força política, nós precisamos estar com essa força política dando, principalmente, para o presidente Lula a partir de 2027, as condições de governabilidade", afirmou à reportagem.

Ele não escondeu que o nome de Guimarães seria seu predileto. "Nós não podemos correr risco de não o ter dentro dessa composição aliados estratégicos. O peso e a força política que tem o deputado líder do presidente Lula na Câmara dos Deputados, Guimarães. Tem história, tem trabalho, tem base, tem força política e eu sou um daqueles que acho que uma das vagas do Senado deva ficar com o PT, na construção dessa sustentabilidade e da governabilidade, em se tratando de sucessão presidencial e para que o Lula tenha um articulador sábio, capaz, com todos os elementos que a política precisa para exercer o mandato", explicou. O PT de Guimarães A referência feita por Camilo Santana à pré-candidatura petista é ao deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT). O parlamentar tem afirmado publicamente que não abrirá mão de disputar uma das vagas, dizendo que levará o debate às instâncias partidárias e ao voto interno no PT, se for necessário.

Em evento realizado este mês, em Fortaleza, Guimarães — que também é vice-presidente nacional do PT — afirmou ao O POVO que não apenas a eventual candidatura ao Senado é relevante para a sigla, como a própria disputa por cadeiras na Casa Alta é uma prioridade estratégica do partido. Segundo ele, é necessário eleger nomes alinhados aos ideais da esquerda para alterar a correlação de forças no Senado. Guimarães defende abertamente que o PT precisa ampliar a bancada no Senado para garantir governabilidade em um eventual quarto mandato de Lula. "Estabelecemos pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) nacional três prioridades: a eleição para presidente, a eleição de senadores e a eleição de deputados federais. Portanto, não estou dizendo que a eleição dos governadores não seja importante, mas para governar o Brasil no próximo período, você tem que alterar a correlação de forças, sobretudo no Senado", pontuou.