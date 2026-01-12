Aliada de Luizianne troca PT por partido O Democrata

Aliada de Luizianne troca PT por O Democrata e assume diretório estadualSegundo Liliane Araújo, o movimento representa uma possibilidade de expansão de fronteiras no campo progressista
A secretária-executiva de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, deixou o PT e se filiou ao partido O Democrata. Ela assume a presidência do diretório estadual nesta segunda-feira, 12.
Segundo Liliane, a mudança foi conversada com o grupo do governador Elmano de Freitas (PT) e com a deputada federal Luizianne Lins (PT).
A troca de partido ocorre em meio a rumores de que a ex-prefeita de Fortaleza também pode deixar o PT com destino ao Psol ou à Rede-Sustentatibilidade.
Ainda conforme a secretária, o movimento representa possibilidade de expansão de fronteiras no campo progressista.
“Assumo essa tarefa com objetivo imediato de fortalecer e ampliar os debates com os governos Lula, Elmano e Evandro (Leitão, prefeito de Fortaleza). De montar uma chapa competitiva para as eleições gerais de 2026 (deputados federais e estaduais) e reorganizar o partido no nível estadual e municipal”, conta Liliane
A ex-petista foi vice-presidente do PT Fortaleza. O partido O Democrata, por sua vez, era o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB).
Composição do partido O Democrata Ceará
- Liliane Araújo, presidente estadual;
- Ricardo Ferreira Valente Filho, vice-presidente estadual;
- Leandro Duarte Vasques, segundo vice-presidente;
- Francisco Eryck de Souza Veloso, secretário-geral;
- Mauro Regis Gomes de Araújo, tesoureiro;
- Roberto Victor Pereira Ribeiro, primeiro secretário;
- Marjorie Gurgel de Araújo, primeira suplente;
- Alexandre Gurgel de Sousa, segundo suplente;
- Mairla Ferreira Santos, terceira suplente.