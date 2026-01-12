Aliada de Luizianne troca PT por partido O Democrata

Liliane Araújo foi vice-presidente do PT Fortaleza / Crédito: Yuri Allen, em 1/4/2024

A secretária-executiva de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, deixou o PT e se filiou ao partido O Democrata. Ela assume a presidência do diretório estadual nesta segunda-feira, 12. Segundo Liliane, a mudança foi conversada com o grupo do governador Elmano de Freitas (PT) e com a deputada federal Luizianne Lins (PT).