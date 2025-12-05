Senado: Elmano quer evitar disputa no PT e não descarta novidades

FORTALEZA, CE, BRASIL, 05-12-2025: Elmano de Freitas em entrevista para o OPOVO/CBN. (Foto: Daniel Galber / ESPECIAL PARA O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou esperar que o debate sobre os nomes que irão compor a chapa governista em 2026 não provoque rupturas na base aliada. Mesmo diante de muitos pré-candidatos ao Senado, ele não descartou a possibilidade de novos nomes surgirem. Durante visita ao O POVO, ele foi questionado sobre a possibilidade do PT deliberar internamente se o deputado federal José Guimarães (PT) deverá ser um dos candidatos ao Senado. Guimarães já chegou a afirmar que não abre mão da indicação e que iria para a disputa nas instâncias partidárias, caso seja necessário.

Elmano citou parte dos aliados que são cotados para ocupar vaga na chapa governista. “Pode ser o Guimarães? Pode ser o Guimarães. Pode ser o Eunício? Pode ser o Eunício. Pode ser o Chiquinho? Pode ser o Cid? Pode ser, podem ser vários candidatos”, listou o governador. O petista lembrou que, assim como ocorreu na escolha do candidato a governador em 2022 — quando vários nomes eram cotados e o dele acabou prevalecendo —, o cenário para o Senado também pode surpreender, inclusive com a chegada de um nome que, hoje, não está entre os especulados. “Nós tínhamos vários candidatos ao governo, acabou sendo Elmano de Freitas. E pode ser outro candidato ao Senado. Então, o que eu penso é que nós já aprendemos que candidatura majoritária é resultado de muitas circunstâncias no momento da decisão, não é antes do período (eleitoral), é no momento da decisão. Os candidatos da oposição, a mesma coisa”, afirmou.