Camilo diz que foco da base é escolha ao Senado e cita cobranças

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-10-2025: Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciará novas creches do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Seleções na Galeria do Palácio da Abolição. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) disse que o arco de alianças do PT no Ceará é muito grande, o que faz com que a principal preocupação para as eleições de 2026 sejam as duas vagas em disputa ao Senado e o processo de escolha dos nomes que disputam as indicações. O ex-governador negou que seja candidato ao Palácio da Abolição e disse que o governador Elmano de Freitas (PT) faz uma boa gestão e tem o direito de disputar a reeleição, embora tenha ressaltado que a "política é dinâmica" ao ser perguntado sobre eventual disputa com Ciro Gomes (PSDB). "Nossa preocupação agora é escolher os nossos senadores", disse em entrevista ao O Globo.

Recentemente, o governador Elmano disse que não quer disputa nem dentro do arco de aliança governista, muito menos no Partido dos Trabalhadores. Além de Guimarães, a base governista tem uma gama de interessados em disputar o Senado, como os deputados Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil); o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), além do senador Cid Gomes (PSB) - que diz não querer concorrer à reeleição. Além disso, governistas não descartam a entrada de outro nome que não esteja no radar até o momento. Entre os nomes que já foram ventilados como postulantes ao Senado pela base governista estão: