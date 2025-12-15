Camilo diz que foco da base é escolha ao Senado e cita cobranças

Camilo diz que foco da base é escolha de nomes para o Senado e aliados cobram "dividir os espaços"Com duas vagas em disputa, ex-governador disse que aliados alegam que PT já tem candidatura à Presidência e ao Governo do Estado
O ministro da Educação Camilo Santana (PT) disse que o arco de alianças do PT no Ceará é muito grande, o que faz com que a principal preocupação para as eleições de 2026 sejam as duas vagas em disputa ao Senado e o processo de escolha dos nomes que disputam as indicações.
O ex-governador negou que seja candidato ao Palácio da Abolição e disse que o governador Elmano de Freitas (PT) faz uma boa gestão e tem o direito de disputar a reeleição, embora tenha ressaltado que a "política é dinâmica" ao ser perguntado sobre eventual disputa com Ciro Gomes (PSDB). "Nossa preocupação agora é escolher os nossos senadores", disse em entrevista ao O Globo.
Santana explicou a afirmação: "Temos um arco de aliança muito grande e claro que tem pessoas no nosso partido que querem ser candidatos a senador, do próprio PT. Só que os nossos aliados chegam para a gente e dizem: 'Olha, o candidato a presidente já é do PT, nós vamos apoiar. O candidato a governador já é do PT, nós já vamos apoiar. Poxa, vamos dividir os espaços'".
"Tem candidato do MDB, do PSD, do PT, do Republicanos que querem estar na chapa. Na hora certa nós vamos resolver", despistou Camilo.
A referência à pré-candidatura petista posta é ao deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), que tem dito publicamente que não abrirá mão de disputar uma das vagas, afirmando que irá para as instâncias partidárias e para o voto interno no PT, caso seja necessário.
Recentemente, o governador Elmano disse que não quer disputa nem dentro do arco de aliança governista, muito menos no Partido dos Trabalhadores.
Além de Guimarães, a base governista tem uma gama de interessados em disputar o Senado, como os deputados Eunício Oliveira (MDB), Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil); o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), além do senador Cid Gomes (PSB) - que diz não querer concorrer à reeleição. Além disso, governistas não descartam a entrada de outro nome que não esteja no radar até o momento.
Entre os nomes que já foram ventilados como postulantes ao Senado pela base governista estão:
- Chagas Vieira (sem partido) - secretário da Casa Civil
- Chiquinho Feitosa (Republicanos) - presidente do Republicanos
- Cid Gomes (PSB) - senador em exercício
- Eunício Oliveira (MDB) - ex-senador e atualmente deputado federal
- José Guimarães (PT) - deputado e líder do governo Lula
- Júnior Mano (PSB) - deputado federal
- Luizianne Lins (PT) - deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza
- Moses Rodrigues (União Brasil) - deputado federal
- Romeu Aldigueri (PSB) - presidente da Assembleia Legislativa
- Domingos Filho ou Patrícia Aguiar - secretário de governo e prefeita de Tauá, respectivamente; e líderes do PSD no Ceará