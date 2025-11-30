CE: Girão lança pré-candidatura com benção de Michelle Bolsonaro

O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco / Crédito: Julio Caesar / O POVO

Em coletiva e sem citar nomes, Girão voltou a bater na tecla da “coerência” durante o evento. “Se tem uma palavra que resume essa pré-candidatura é coerência. De valores, princípios, em defesa da vida, família, da ética, da liberdade. Algo que coloquei na vida inteira com missão”. Em outubro, em entrevista ao O POVO, o senador cobrou que a oposição no Ceará seguisse a mesma linha e destacou que "Ciro nunca teve identidade com a direita". O senador fez críticas aos governos federal e estadual, ambos liderados pelo PT, e pediu unidade da direita, lembrando que o PL e o Novo são parceiros no Congresso. “A direita e os conservadores têm legitimidade. É isso que pretendemos fazer, com uma administração séria. É isso que faremos no Ceará, com esse time do Novo e com apoio de outros partidos também. O PL faz bloco na Câmara com o Novo. No Senado, somos apenas o PL e o Novo. Temos que estar juntos aqui (no Ceará) também”, defendeu.

'Puxão de orelha' e reação As críticas a Ciro surgiram durante falas no palco do evento de Girão. Embora o senador não as tenha feito, aliados não pouparam munição contra o ex-ministro. Em dado momento, um clima de tensão se instalou devido à fala de Michelle Bolsonaro, que deu um 'puxão de orelha' em líderes do PL cearense pelo alinhamento com Ciro Gomes. Michelle Bolsonaro fez críticas a Ciro e disse que o PL Ceará se precipitou ao se aliar ao ex-ministro. A fala gerou desconforto em André Fernandes, presidente estadual da sigla e responsável por costurar a aliança. “Não podemos aceitar isso. Se meu presidente apoia outro candidato, ele não fala por mim. Eu tenho autonomia no meu movimento feminino que se tornou o maior da história”, disse Michelle. A ex-primeira-dama chamou o cerimonialista para ler a chamada de uma matéria: 'Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro, diz Girão'; em seguida, ela argumentou contra a aproximação. “É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. (...) Adoro o André, o Nikolas, o Carmelo, a esposa dele, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, declarou. Ela lembrou das críticas de Ciro a Bolsonaro e disse que o ex-ministro tem “essência de esquerda”.



“A gente quer pacificar, criar unidade e a pessoa não levanta a bandeira branca. Diz que a família é de bandidos, compara Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala (do caso) das joias. Não tem como. Não existe mais essa (...) A essência é de esquerda, o que a pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, é corrupto; eu sou cristã e não vou negociar meus valores, custe o que custar”, reforçou, defendendo a candidatura de Girão no Ceará.



No palco, André se demonstrou incomodado com a cobrança pública. Antes de Michelle falar, Fernandes havia feito discurso lembrando a trajetória de proximidade com Girão em eleições anteriores e exaltando o currículo do aliado. Durante a fala do presidente do PL Ceará, parte dos presentes gritava: "Ciro não". Após a fala da ex-primeira-dama, André convocou coletiva de imprensa e se pronunciou sobre o assunto, lembrando que a aliança com Ciro tinha aval do ex-presidente Bolsonaro. “Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Eu tenho orgulho de dizer que estou construindo desde lá de trás, desde o final do segundo turno das eleições de 2024, porque eu entendo o momento aqui no Ceará", afirmou. André revelou ainda que havia um combinado com Bolsonaro de que reuniões internas não seriam comentadas publicamente. “Já que, infelizmente, a própria esposa do presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada; (...) o próprio presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou.

Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”. Ele continuou: “Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou. Também estiveram presentes no evento o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner; o senador Plínio Valério (PSDB), a vereadora Priscila Costa (PL); o desembargador aposentado Sebastião Coelho; dentre outros nomes da oposição nacional. Coelho foi outro que disparou contra Ciro: “Falar mal da família Bolsonaro. Falou mal do Eduardo nos EUA; este homem pode ser candidato, mas não tem o direito de dizer que representa a direita”, bradou ao exaltar Girão como legítimo representante do grupo. Girão e outros pré-candidatos da oposição Em coletiva, antes do ocorrido entre Michelle e André, Girão foi questionado sobre como dialogar com outras possíveis pré-candidaturas de oposição, como Ciro ou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. O senador disse que todos os apoios “são bem-vindos”, mas reforçou que o projeto deve ser liderado por conservadores.