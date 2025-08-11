'Coerência nos aproxima bastante', diz Girão sobre possibilidade de filiação ao PL

￼EDUARDO Girão (Novo) é pré-candidato a governador / Crédito: Samuel Setubal

Em conversa com O POVO, no sábado, 9, o senador Eduardo Girão (Novo) reafirmou diálogo com o deputado federal André Fernandes (PL), pontuando ainda "ótimo" relacionamento com os senadores do PL. "Novo e PL compõem juntos o Bloco Vanguarda", cita o parlamentar cearense. "Sou pré-candidato pelo Novo ao Governo do Ceará e manteremos o diálogo até o limite das decisões partidárias, observando o cenário nacional e buscando o fortalecimento da oposição, especialmente com o PL, partido com o qual temos afinidade histórica em causas que defendem a vida, a família, a justiça e a liberdade. Um dos pilares da política é a coerência, e isso nos aproxima bastante", disse Girão.

Poucos dias depois, foi a vez do deputado elogiar o senador, destacando postura favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os movimentos despertaram rumores sobre uma possível filiação de Girão ao PL. "Eu não poderia deixar de reconhecer, mais uma vez, que, dos três senadores do Ceará, apenas um está honrando o cargo que ocupa: Girão é o único com coragem e favorável ao impeachment de Moraes. Os outros dois, Cid Gomes e Augusta (suplente de Camilo Santana), são uma vergonha! Parabéns, meu irmão Eduardo Girão. Você, sim, representa o Ceará no Senado", escreveu Fernandes nas redes sociais. O POVO procurou André Fernandes para comentar novamente o assunto, mas não houve retorno.