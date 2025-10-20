Girão cobra coerência: 'Ciro nunca teve identidade com a direita'

Senador Eduardo Girão visitou o Grupo de Comunicação O POVO nesta segunda-feira, 20 / Crédito: Samuel Setubal

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), pré-candidato a governador do Ceará, afirmou não enxergar o ex-ministro Ciro Gomes como uma figura identificada com a direita, mas disse não ver problema em dialogar com o ex-governador, caso ele confirme a pré-candidatura ao Governo do Ceará para a eleição do ano que vem. Em entrevista ao O POVO, o parlamentar ressaltou que a oposição precisa manter “coerência” em torno de um projeto, embora reconheça a importância de buscar a unidade contra o PT.

Cenário eleitoral Sem citar nomes, o senador classificou como legítimas todas as pré-candidaturas postas até o momento, mas defendeu que apenas a dele mantém uma coerência desde o início. Ele destacou que os atuais problemas do Ceará não começaram na gestão de Elmano de Freitas (PT). "Nós chegamos no ponto de um estado paralelo mandar nos grandes bairros, em cidades quase inteiras. E isso tem que parar. Então assim, o DNA do que está acontecendo hoje não foi construído de agora, foi construído lá de trás. Eu acho que todos já tiveram a oportunidade, todos esses que estão postulando, tiveram oportunidade. E o nosso nome, que é um grupo de centro-direita, eu não vejo alguém que propõe as mesmas pautas e que tenha condições de propor isso com coerência", disse. Princípios e trajetória Eduardo Girão reafirmou que mantém os mesmos princípios desde que entrou na política. "Tenho um princípio na política, desde que eu assumi o mandato. Nunca tinha sido candidato a nada e o povo cearense me levou direto para o Senado. E um tripé que eu tenho procurado regar a semente é da coerência, da integridade e da coragem", declarou.

O parlamentar elencou pautas caras a ele: "Nós defendemos desde antes de assumir o mandato, eu sempre defendi a vida, a família, a ética, a liberdade. Princípios e valores cristãos também. E e eu continuo firme nisso", explicou. Combate ao crime Girão defendeu que o Ceará precisa ser um Estado mais eficiente, com corte de privilégios e combate efetivo ao crime organizado, aliado a políticas públicas que ampliem oportunidades. "Realmente de uma quebra de paradigma, choque de gestão, tem mais possibilidade de a população comprar essa ideia, porque senão vai ficar briga de poder pelo poder. Eu estou pelo amor, eu estou pela vontade de ajudar, de servir o meu povo. Não estou entrando com mágoa de ninguém, com outros sentimentos negativos", disse.

Relação com Capitão Wagner O senador comentou também a relação com o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), de quem já foi aliado em outras eleições. "Em primeiro lugar, sobre o Capitão Wagner, eu tenho gratidão por ele. Me convidou para entrar na política. Eu apoiei o Capitão do Wagner três vezes em campanhas de lá para cá, inclusive coordenei uma campanha dele, não é? Mas faz parte, os caminhos serem ajustados. E, eu repito, coerência para mim é muito importante na política, mas eu vou buscar a união no limite das minhas forças", afirmou. Wagner recentemente disse haver "pequenas divergências" com Eduardo Girão, mas que também acredita em uma união da oposição para 2026.