Quem é Sebastião Coelho, ex-desembargador que defende réu dos atos golpistas Crédito: Reprodução/ TV Senado

Após defender um dos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro, o então desembargador e agora advogado de defesa do caso, Sebastião Coelho, se tornou um dos alvos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de incentivar e financiar os protestos violentos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Durante a sustentação oral no julgamento em defesa do cliente, o advogado proferiu duras críticas à Corte, afirmando que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) são “as pessoas mais odiadas deste país”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conheça Sebastião Coelho Sebastião Coelho da Silva é natural de Santana do Ipanema (AL) e ingressou na magistratura do Distrito Federal como juiz de Direito Substituto, em outubro de 1991. Já como Juiz de Direito titular, atuou na Vara Criminal do Tribunal do Júri de Planaltina, da Auditoria Militar do DF, na Vara de Execuções Penais do DF e na 2° Vara de Precatórias. Em 2013, Coelho foi eleito para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O advogado se aposentou do cargo de desembargador do TJDFT e renunciou ao posto de vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) em setembro de 2022, em protesto contra a posse do ministro do STF, Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, Coelho criticou o pronunciamento de Moraes durante a posse no TSE, e afirmou que o ministro fez uma “declaração de guerra ao país”. Clique aqui para seguir o novo canal de Política do O POVO no WhatsApp