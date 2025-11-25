Bolsonaro ficará na carceragem da PF para cumprir pena

Bolsonaro cumprirá pena na carceragem da Superintendência da PF em BrasíliaEx-presidente estava preso preventivamente desde sábado no local, em Brasília; Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) saiu nesta terça-feira
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 25, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanecerá na Superintendência da Polícia Federal para iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses, referente à condenação pela trama golpista.
No início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes declarou que o processo da trama golpista que condenou Bolsonaro transitou em julgado. Ou seja, não há a possibilidade de novos recursos.
Leia mais
Na certidão divulgada, o ministro apontou que os acórdãos publicados no último dia 18 de novembro transitaram em julgado também para o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.
Qual a estrutura da prisão de Bolsonaro?
O espaço onde Bolsonaro permanecerá preso para cumprimento de pena da trama golpista tem cerca de 12 metros quadrados, cama de solteiro, ar-condicionado, frigobar e janela.
A sala foi preparada para receber o ex-presidente. Após reforma, o local passou a contar com banheiro privado, cadeira, armários, escrivaninha e televisão.
A legislação brasileira prevê que autoridades com prerrogativa de função, como ex-presidentes, tenham direito a espaço compatível com a chamada "sala de Estado-Maior".
As características da sala de Bolsonaro são semelhantes ao espaço onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Superintendência da PF em Curitiba, quando cumpria pena por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP).
Onde ficam os demais condenados pela trama golpista?
Moraes mandou Antores Torres, que é delegado da PF, cumprir pena em cela do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. O local é destinado à prisão de policiais.
Já o general cearense Paulo Sérgio Nogueira e o também general Augusto Heleno, condenados no processo da trama golpista após a eleição de 2022, foram presos nesta terça-feira, 25, e levados para o Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília.
Nessa segunda-feira, 24, terminou o prazo para que as defesas dos condenados do chamado "núcleo crucial" da trama golpista apresentassem novos recursos.