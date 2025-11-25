Bolsonaro ficará na carceragem da PF para cumprir pena

Bolsonaro através da porta da sede da Polícia Federal, onde está preso, ao final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro / Crédito: Sergio Lima/AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 25, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanecerá na Superintendência da Polícia Federal para iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses, referente à condenação pela trama golpista. No início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes declarou que o processo da trama golpista que condenou Bolsonaro transitou em julgado. Ou seja, não há a possibilidade de novos recursos.

A legislação brasileira prevê que autoridades com prerrogativa de função, como ex-presidentes, tenham direito a espaço compatível com a chamada "sala de Estado-Maior". As características da sala de Bolsonaro são semelhantes ao espaço onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Superintendência da PF em Curitiba, quando cumpria pena por condenação no caso do tríplex do Guarujá (SP).