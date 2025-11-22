Bolsonaro preso: o que se sabe até o momento?

Bolsonaro teve prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve prisão decretada pela Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado, 22, após uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro em frente à casa do pai ser caracterizada como um risco aos agentes federais. Veja vídeo | Vigília convocada por Flávio foi um dos motivos para a prisão preventiva de Bolsonaro

A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro estava em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto. Análise da prisão Na sexta-feira, 21, a defesa de Bolsonaro pediu que a pena do ex-presidente fosse de 27 anos e três meses, alegando questões de saúde. Com o mandado deste sábado, 22, a defesa solicitou que ele cumprisse a ordem em “prisão domiciliar humanitária”. O requerimento foi negado por Moraes. Conforme a Agência Estado, o também ministro do STF Flávio Dino agendou para esta segunda-feira, 24, a sessão extraordinária virtual da 1ª Turma que vai analisar a ordem de prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Audiência de custódia de Bolsonaro ocorre neste domingo, 23 Neste momento, Bolsonaro foi levado para a “Sala de Estado” na Superintendência da PF em Brasília, espaço reservado para autoridades como presidentes da República (como ficaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer) e outras altas figuras públicas. O STF marcou a audiência de custódia para este domingo, 23, às 12 horas. O procedimento é realizado para verificar a legalidade da prisão e analisar o cumprimento dos direitos fundamentais do detento. Na ocasião, será decidido se a prisão preventiva será mantida ou se haverá um “relaxamento” da prisão. O que motivou decisão O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal, de acordo com a decisão de Moraes, comunicou a ocorrência de violação da tornozeleira às 0h08min.

Moraes cita ainda convocação de vigília, feita pelo filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). ação, de acordo com Moraes, poderia registrar a concentração de adeptos do ex-presidente, afetando a ordem pública, e com a possível ocorrência de tumulto nos arredores, o que poderia "criar um ambiente propício" para uma fuga. A proximidade do condomínio do ex-presidente da embaixada dos Estados Unidos, a apenas 15 minutos de carro, também é destacada por Moraes em sua decisão."Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país", detalhou o ministro. O fato de Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro terem saído do Brasil mesmo sendo alvos de ações penais no STF, também foi colocado por Alexandre de Moraes.