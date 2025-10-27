Deputados do PSB comemoram vitória de Joel em Santa Quitéria

Deputado Júnior Mano e prefeito eleito Joel Barroso / Crédito: Reprodução/Instagram

Apoiadores do prefeito eleito Joel Barroso (PSB) na eleição suplementar de Santa Quitéria, ocorrida no último domingo, 26, os deputados Júnior Mano (PSB) e Jeová Mota (PSB) comemoraram a eleição do companheiro de partido. O parlamentar federal Júnior Mano publicou uma foto ao lado do filho do ex-prefeito Braguinha (PSB), que cumpre prisão domiciliar e teve o mandato cassado por suposto envolvimento com o crime organizado durante as eleições de 2024.

"Joel Barroso eleito! A vontade popular prevaleceu e Santa Quitéria continuará tendo à frente do Executivo um jovem competente, preparado e comprometido com o futuro do município", disse. Presente na carreata de comemoração da vitória de Joel, o deputado estadual Jeová Mota também exaltou o resultado conquistado nas urnas. "Santa Quitéria escolheu seguir no caminho do trabalho e da esperança! Parabéns ao prefeito eleito Joel Barroso e ao vice Des Chagas por essa vitória histórica. Contem comigo para continuar levando desenvolvimento e oportunidades". Até a publicação desta matéria, um dos grandes apoiadores da campanha de Joel no município, o senador Cid Gomes (PSB), não se manifestou nas redes sociais sobre o resultado. Eleição O município de Santa Quitéria elegeu no domingo, 26, Joel Barroso (PSB) como prefeito. Com 53,11% dos votos válidos, ele venceu as adversárias Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil). Joel foi confirmado como matematicamente eleito por volta das 18h44min, com 86,29% das seções totalizadas. A apuração foi encerrada por volta de 19h51min.

Resultado Joel Barroso (PSB): 12.902 votos (53,11%)

Lígia Protásio (PT): 6.131 (25,24%)

Cândida Figueiredo (União Brasil): 5.259 (21,65%)

Nulos: 682 (2,61% do total)

Brancos: 682 (2,61% do total) Durante a apuração dos votos, Joel largou na frente das duas adversárias e manteve sua posição ao logo da totalização. O município tem quase 33 mil eleitores, segundo o TSE, e registrou 24.735 de votos válidos nas urnas. Com a vitória, Joel assume o comando oficial da Prefeitura após liderar interinamente desde janeiro, quando o pai, o prefeito reeleito em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato. O vice-prefeito eleito, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), também foi afastado. Na época, Joel assumiu a Prefeitura interinamente, por ser o presidente da Câmara Municipal.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o mandato significará a continuidade do mandato do pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo que tem autonomia para as decisões. "Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou. Neste domingo, 26, Lígia Protásio criticou a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito eleito na eleição suplementar e enfatizou a necessidade de restaurar a dignidade do município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional" devido à prisão do ex-gestor.