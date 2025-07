Santa Quitéria: TRE confirma cassação de prefeito por vínculo com facção e determina nova eleição Magistrados consideram o caso o mais emblemático já decidido na Justiça Eleitoral do Ceará. Braguinha foi preso instantes antes de tomar posse, em 1° de janeiro de 2025 por abuso de poder político e econômico, denunciado por supostamente se envolver com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores em 2024 14:09 | 01/07/2025 Autor Rogeslane Nunes Rogeslane Nunes Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Braguinha (PSB), à esquerda, e Gardel Padeiro (PP), à direita, prefeito e vice cassados de Santa Quitéria / Crédito: Reprodução/Instagram

José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB), e Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), eleitos em 2024 para a Prefeitura de Santa Quitéria, distante 223,46 km de Fortaleza, tiveram recurso não acolhido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nesta terça-feira, 1°. Com relatoria do desembargador Luciano Nunes Maia Freire, o Pleno do TRE-CE decidiu, por unanimidade, manter na íntegra a sentença da primeira instância que cassou os mandatos, determinou a inelegibilidade de ambos e a realização de nova eleição.

Diante da relevância do caso e da gravidade das imputações, o relator disse "não ter costume de fazer a leitura integral do voto", mas nesse caso em específico o fez, "diante da relevância do caso e da gravidade das imputações que constam nos autos". "Talvez este seja o caso mais emblemático e mais grave que a Justiça Eleitoral cearense enfrenta no que tange atuação de facções criminosas na tentativa de interferir no sistema democrático", complementou o desembargador Luciano Nunes. Ainda durante a sessão do TRE-CE, o procurador Samuel Miranda Arruda, representando o Ministério Público, disse que esse caso talvez seja "o mais emblemático das eleições do Ceará". Ele disse ainda que esse foi um julgamento tardio, que deveria ter sido julgada em 2020, "quando os fatos criminosos começaram em Santa Quitéria". A Corte decidiu sobre recurso em face de sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra os acusados, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Braguinha foi preso instantes antes de tomar posse, em 1° de janeiro de 2025. Ele e seu vice, Gardel Padeiro, foram alvos de pedido de cassação pelo MiPE por abuso de poder político e econômico ao se envolver com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade e legitimidade do último pleito. Após a cassação dos mandatos do prefeito e vice eleitos, o filho de Braguinha, Joel Barroso (PSB), assumiu o Executivo do Município. O prefeito em exercício é presidente da Câmara Municipal, mas sua eleição para a mesa diretora recebeu questionamentos por ser o seu terceiro mandato consecutivo, situação que já foi alvo do Supremo Tribunal Federal em outros casos.

Relembre o caso José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha, foi reeleito para a Prefeitura de Santa Quitéria nas eleições de 2024, mas teve a prisão preventiva decretada antes de tomar posse.

À época, a ação se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo TRE-CE. Além da prisão, também foi decretada ordem de busca e apreensão na casa do prefeito, que foi conduzido à Fortaleza. Em 5 de janeiro ele foi liberado para cumprir prisão domiciliar por decisão do então presidente do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos. Braguinha é acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de envolvimento com uma facção criminosa, que teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral durante o pleito de 2024. Entre as justificativas para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, foi utilizado o argumento de "deficiência física (perna amputada) com uso de prótese e cardiopatias". A prisão domiciliar foi mantida sob condições, incluindo fazer uso de tornozeleira eletrônica durante o período.

Em março deste ano, Braguinha foi liberado da prisão domiciliar na qual estava desde janeiro. A decisão foi do desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, que considerou o estado de saúde do prefeito. Entretanto, o afastamento da Prefeitura foi mantido.

Para a decisão, o magistrado considerou o estado de saúde de Braguinha. Em substituição à prisão domiciliar, foram aplicadas medidas cautelares. Ele já havia sido afastado da Prefeitura no primeiro mandato, em 2023, acusado de irregularidades na administração.

Em seu retorno à Santa Quitéria, José Braga Barrozo foi recepcionado por apoiadores em uma atmosfera de festa. Durante uma entrevista, ele agradeceu o apoio e disse ser “inocente igual a um passarinho que foi preso na gaiola”. Braguinha esteve em prisão domiciliar, em Fortaleza, por 78 dias.