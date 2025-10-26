Santa Quitéria realiza eleição de prefeito com segurança extra

Policiamento acompanha população que vai às urnas neste domingo / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Até as 17 horas deste domingo, 26, os 32.868 eleitores de Santa Quitéria poderão ir às urnas do Município para decidir quem comandará o Município pelos próximos anos. A eleição suplementar ocorre um ano após o pleito de 2024, marcado pela influência do crime organizado, o que culminou na prisão do prefeito reeleito, Braguinha (PSB), que acabou cassado por envolvimento com facção criminosa, o que fez com que uma nova eleição fosse realizada. Centenas agentes de segurança atuam no Município, distante 223 km de Fortaleza. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e as forças local e federal prepararam operação de segurança para antes, durante e após a apuração dos votos.

A região conta neste domingo com 500 agentes, sendo 300 das forças de segurança do Ceará e 200 do Exército. A presença das forças de segurança é visível nas ruas. “Parece uma cidade sitiada”, afirmou uma fonte local à reportagem. Veja vídeo: Eleição suplementar em Santa Quitéria com policiamento reforçado neste domingo, 26. Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), Polícia Militar e Exército. “Parece uma cidade sitiada”, afirmou uma fonte local. Imagens enviadas ao jornal pelo Whatsapp: pic.twitter.com/lN40KBJkaI — Jogo Político (@jogopolitico) October 26, 2025 Números eleitorais Quase 33 mil eleitores estão aptos a participar da votação, que acontece em 124 seções eleitorais, distribuídas em 52 locais. Foram enviadas 150 urnas eletrônicas, sendo 23 mantidas como contingência, para uso em caso de falha de equipamentos. O pleito contará também com 11 seções agregadas. Cerca de 600 colaboradores atuam no processo eleitoral, dos quais 496 são mesários.

Candidaturas Três candidatos disputam o cargo de prefeito de Santa Quitéria. Na situação, Joel Barroso (PSB) busca seguir no comando do Município em que comanda interinamente desde janeiro, quando o pai foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato. Vereador, ele assumiu a Prefeitura por ser o presidente da Câmara Municipal. Ex-prefeita, Lígia Protásio (PT) concorre novamente, após ser derrotada no pleito de 2024. Vice de Braguinha na legislatura passada, ela comandou o Município por quase um ano, quando o prefeito esteve afastado do cargo. Rompida com o pessebista, Lígia terminou a eleição municipal do ano passado em terceiro lugar.