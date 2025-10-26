Santa Quitéria: Joel Barroso diz que pai não interfere na gestão

Prefeito interino e candidato em Santa Quitéria afirma que gestão é autônoma e espera vitória neste domingo

Segundo ele, ao assumir interinamente o comando do município, promoveu a troca completa do secretariado .

Joel Barroso (PSB), prefeito interino de Santa Quitéria e candidato nas eleições suplementares deste domingo , 26, falou sobre a expectativa de vitória e o acolhimento que afirma receber da população. Filho do ex-prefeito Braguinha (PSB) — preso antes de assumir o segundo mandato e cassado por envolvimento com facção criminosa durante a campanha de 2024 —, Joel nega qualquer influência do pai na gestão.

"Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou, rebatendo críticas da candidata adversária Lígia Protásio (PT).

"É um discurso vago dela. É o que ela tem para falar, não tem nada a propor. Então, é o pensamento dela", acrescentou.

Expectativa de vitória

Joel destacou o clima de acolhimento nas ruas e disse estar confiante em uma vitória nas urnas. “A nossa expectativa realmente é de campanha vitoriosa. A gente vem tendo o sentimento do povo na nossa caminhada ao longo do tempo, a receptividade da população. Santa Quitéria realmente anseia por essa dupla aqui, esses dois jovens que querem realmente trabalhar por esse município”, afirmou, em referência também ao candidato a vice, Das Chagas.

O prefeito interino adiantou ainda algumas prioridades caso seja eleito. “A gente vai trabalhar de forma segura, juntamente aos nossos deputados. Trabalhar mais para a população no quesito da saúde, infraestrutura. Já iniciamos várias reformas em prédios públicos. A gente quer também melhorar a questão da ampliação e do serviço para os autistas. A gente quer construir o núcleo, nós temos isso no nosso plano de governo. Enfim, várias propostas para a gente realmente trazer melhorias para o povo”, disse ao O POVO.

Candidato Joel Barroso (PSB) vota em eleição suplementar de Santa Quitéria Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Questionado sobre o clima mais discreto da campanha, com menos eleitores usando camisas de candidatos, Joel disse não ver anormalidade. “As pesquisas apontam que o percentual de indecisos recuou, deu uma baixada. Acredito que a campanha está tranquila, não há necessidade de tanta exposição, até porque é uma campanha realmente que foi repercutida na mídia como uma campanha melindrosa. Mas enfim, está tudo decorrendo dentro da normalidade. O povo tem nos abraçado, nos acolhido e a gente espera realmente sair vitorioso nas urnas”, afirmou.