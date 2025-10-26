Santa Quitéria: Joel Barroso diz que pai não interfere na gestão

Santa Quitéria: Joel Barroso nega influência do pai, o prefeito cassado Braguinha, na gestãoPrefeito interino e candidato em Santa Quitéria afirma que gestão é autônoma e espera vitória neste domingo
Joel Barroso (PSB), prefeito interino de Santa Quitéria e candidato nas eleições suplementares deste domingo, 26, falou sobre a expectativa de vitória e o acolhimento que afirma receber da população. Filho do ex-prefeito Braguinha (PSB) — preso antes de assumir o segundo mandato e cassado por envolvimento com facção criminosa durante a campanha de 2024 —, Joel nega qualquer influência do pai na gestão.
Segundo ele, ao assumir interinamente o comando do município, promoveu a troca completa do secretariado.
"Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou, rebatendo críticas da candidata adversária Lígia Protásio (PT).
"É um discurso vago dela. É o que ela tem para falar, não tem nada a propor. Então, é o pensamento dela", acrescentou.
Expectativa de vitória
Joel destacou o clima de acolhimento nas ruas e disse estar confiante em uma vitória nas urnas. “A nossa expectativa realmente é de campanha vitoriosa. A gente vem tendo o sentimento do povo na nossa caminhada ao longo do tempo, a receptividade da população. Santa Quitéria realmente anseia por essa dupla aqui, esses dois jovens que querem realmente trabalhar por esse município”, afirmou, em referência também ao candidato a vice, Das Chagas.
O prefeito interino adiantou ainda algumas prioridades caso seja eleito. “A gente vai trabalhar de forma segura, juntamente aos nossos deputados. Trabalhar mais para a população no quesito da saúde, infraestrutura. Já iniciamos várias reformas em prédios públicos. A gente quer também melhorar a questão da ampliação e do serviço para os autistas. A gente quer construir o núcleo, nós temos isso no nosso plano de governo. Enfim, várias propostas para a gente realmente trazer melhorias para o povo”, disse ao O POVO.
Prefeito interino e candidato na eleição suplementar deste domingo, Joel Barroso (PSB) chega na sessão eleitoral para votar em Santa Quitéria.— Jogo Político (@jogopolitico) October 26, 2025
Imagens: Henrique Araújo/O POVO pic.twitter.com/QKlUNKKll9
Forças de segurança
Joel considerou “muito válida” a presença reforçada das forças de segurança em Santa Quitéria durante o pleito. Para ele, isso demonstra a lisura e transparência da disputa.
"(Presença) muito válida, até pelo exposto em Santa Quitéria, para mostrar toda a lisura da nossa candidatura. Também fizemos requerimentos, eu junto com Das Chagas, às forças (de segurança). Polícia Militar, Polícia Civil, à juíza eleitoral, ao TRE, a gente pediu também essa ampliação dessa seguridade para mostrar realmente a total transparência e lisura no decorrer da nossa campanha", argumentou.