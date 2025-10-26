Lígia Protásio defende retomada da dignidade em Santa Quitéria

Lígia Protásio disputa a eleição pelo PT / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Lígia Protásio, candidata do PT a prefeita na eleição suplementar em Santa Quitéria, critica a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito interino e opositor — filho do prefeito anterior, que foi cassado e preso por suspeita de corrupção — e enfatiza a necessidade de restaurar a dignidade do município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional" devido à prisão do ex-gestor. Em conversa com O POVO, ela ressalta a aliança com o Governo Federal e o Governo do Estado (Lula, Camilo e Elmano) para garantir recursos. Também aborda a ausência de algumas lideranças políticas do partido na campanha atípica, mas afirma ter recebido apoio fundamental de outros representantes e que continuará trabalhando pelo povo mesmo que não vença, mantendo seu trabalho como médica do SUS e comerciante.

“Seria uma continuidade de uma insegurança local, a continuidade todas as pessoas de Santa Quitéria entenderem que a gente não pode nem sequer se queixar da problemática que está acontecendo dentro do nosso município, que é não ter saúde, que é não ter educação, que é não ter uma assistência, que é não ter um embasamento para que as pessoas tenham um resguardo e uma segurança pública e um desenvolvimento do município”, afirmou. Confira momento em que Lígia Protásio chegou para votar: Candidata do PT em Santa Quitéria, Lígia Protasio chega para votar nas eleições suplementares deste domingo no município pic.twitter.com/bWqv4rL1S9 — Jogo Político (@jogopolitico) October 26, 2025

Para ela, o Município parou no tempo e as pessoas têm medo de demonstrar apoio às candidaturas contrárias ao grupo que comanda a cidade. “O Município simplesmente parou no tempo desde que essas pessoas assumiram e a gente vive sobre sempre essa insegurança de demonstrar democraticamente em quem nós queremos votar, em quem nós queremos seguir, o caminho que a gente quer prosperar. E aí as pessoas ficam receosas até de demonstrar, de botar uma bandeira, de botar um bótom, de ir para a campanha, de ir para as ruas. Porque elas se sentem fragilizadas em relação a isso, devido tudo que aconteceu durante esses anos”, argumentou. A petista lembra e acusa ainda Joel de não dever sequer estar no comando do Município, visto que é sua terceira presidência seguida na Câmara Municipal, o que é motivo de questionamentos judiciais por parte do Ministério Público.

“O próprio candidato aí que está como prefeito interino teve seus bens apreendidos, porque também está dentro da investigação do processo criminal contra o pai”, acusou. Mesmo diante do que chama de “sequência de irregularidades”, Lígia avalia que é o momento de o povo decidir se manterá ou não o Município nessa “instabilidade jurídica e administrativa” em que se encontra. “É o que traz a maior deficiência para mantermos recursos, tanto federais e estaduais, como também recursos de empresas privadas que queiram ter a segurança de se instalar dentro do município, gerando emprego e renda para as pessoas”, afirmou. Sem ameaças Apesar dos perigos apontados, a candidata diz que a campanha não sofreu com ameaças durante o curto período eleitoral deste ano.