Eleição suplementar em Santa Quitéria: apuração para prefeito

Apuração em Santa Quitéria: filho de Braguinha, Joel Barroso, larga na frenteApuração parcial indica vantagem de Joel Barroso sobre Lígia Protasio e Cândida Figueiredo, adversárias do filho do ex-prefeito Braguinha
A apuração dos votos em Santa Quitéria segue em andamento no fim da tarde deste domingo, 26. A contagem parcial aponta vantagem de Joel Barroso (PSB) sobre as demais concorrentes, Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil), com 49,52% dos votos válidos.
Com 48,39% dos votos totalizados, Joel aparece com 49,52%, seguido por Lígia, com 27,60% e Cândida, com 22,87%.
Porcentagem dos votos:
- Joel Barroso: 49,52%
- Lígia Protásio: 27,60%
- Cândida Figueiredo: 22,87%
Os 32.868 eleitores de Santa Quitéria foram às urnas do Município para decidir quem comandará o Município pelos próximos anos. A eleição suplementar ocorre um ano após o pleito de 2024, marcado pela influência do crime organizado, o que culminou na prisão do prefeito reeleito, Braguinha (PSB), que acabou cassado por envolvimento com facção criminosa, o que fez com que uma nova eleição fosse realizada.
Centenas agentes de segurança atuam no Município, distante 223 km de Fortaleza. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e as forças local e federal prepararam operação de segurança para antes, durante e após a apuração dos votos.