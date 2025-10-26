Eleição suplementar em Santa Quitéria: apuração para prefeito

Candidato Joel Barroso (PSB) vota em eleição suplementar de Santa Quitéria / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

A apuração dos votos em Santa Quitéria segue em andamento no fim da tarde deste domingo, 26. A contagem parcial aponta vantagem de Joel Barroso (PSB) sobre as demais concorrentes, Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil), com 49,52% dos votos válidos. Com 48,39% dos votos totalizados, Joel aparece com 49,52%, seguido por Lígia, com 27,60% e Cândida, com 22,87%.