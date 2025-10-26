Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eleição suplementar em Santa Quitéria: apuração para prefeito

Apuração em Santa Quitéria: filho de Braguinha, Joel Barroso, larga na frente

Apuração parcial indica vantagem de Joel Barroso sobre Lígia Protasio e Cândida Figueiredo, adversárias do filho do ex-prefeito Braguinha
Atualizado às Autor Mariana Lopes
Autor
Mariana Lopes Repórter de Política
Tipo Notícia

A apuração dos votos em Santa Quitéria segue em andamento no fim da tarde deste domingo, 26. A contagem parcial aponta vantagem de Joel Barroso (PSB) sobre as demais concorrentes, Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil), com 49,52% dos votos válidos.

Com 48,39% dos votos totalizados, Joel aparece com 49,52%, seguido por Lígia, com 27,60% e Cândida, com 22,87%.

￼CÂNDIDA Figueiredo (União Brasil), Joel Barroso (PSB) e Lígia Protásio (PT) são os candidatos em Santa Quitéria
Porcentagem dos votos:

  • Joel Barroso: 49,52%
  • Lígia Protásio: 27,60%
  • Cândida Figueiredo: 22,87%

Leia mais

Os 32.868 eleitores de Santa Quitéria foram às urnas do Município para decidir quem comandará o Município pelos próximos anos. A eleição suplementar ocorre um ano após o pleito de 2024, marcado pela influência do crime organizado, o que culminou na prisão do prefeito reeleito, Braguinha (PSB), que acabou cassado por envolvimento com facção criminosa, o que fez com que uma nova eleição fosse realizada.

Centenas agentes de segurança atuam no Município, distante 223 km de Fortaleza. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e as forças local e federal prepararam operação de segurança para antes, durante e após a apuração dos votos.

