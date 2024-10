Cid chama André de "oportunista" e diz que candidato é apoiado por quem "manda" na Prefeitura

O senador afirmou que Fernandes "não é confiável" e que os principais padrinhos do prefeito José Sarto (PDT) estão apoiando o candidato do PL para permanecerem na Prefeitura de Fortaleza

O senador Cid Gomes (PSB) declarou nesta segunda-feira, 21, que os "grandes padrinhos" do prefeito José Sarto (PDT) estão apoiando André Fernandes (PL) não por um desejo de mudança, mas, sim, para se manterem na Prefeitura.

Em ato com prefeitos e membros do PSB com Evandro Leitão (PT), postulante ao Executivo da capital cearense, Cid, porém, alegou que o candidato bolsonarista não é confiável, e chamou de "oportunista", pelo fato de o candidato do PL, antes, dizer que não queria apoios, mas hoje estar aliado "de quem manda na Prefeitura", segundo o senador.

"Os padrinhos do Sarto, os grandes padrinhos do Sarto estão com ele (André). Portanto, não estão acreditando em mudança, estão acreditando que vão permanecer na prefeitura se o candidato adversário for eleito", disse em entrevista coletiva.