Vice-prefeito Élcio não é contra futuro prefeito desfazer políticas de Sarto e RC

Élcio Batista também comentou sobre a posição do diretório municipal do PSDB de apoiar a candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza

Entre as promessas de Fernandes, está a diminuição das ciclofaixas e até o fim da Agência de Fiscalização (Agefis), além do afrouxamento de regras de trânsito. Já Evandro Leitão já citou o fim da Taxa do Lixo, assim como André, e a diminuição do corredor de ônibus na avenida Bezerra de Menezes.

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), não se colocou contra propostas do candidato André Fernandes (PL) e Evandro Leitão de desfazerem políticas públicas emplementadas nas gestão de José Sarto (PDT) e de ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). O gestor participou do podcast Jogo Político nesta quarta-feira, 16.

Para ele, quando um novo prefeito é eleito, o gestor tem direito de alterar as políticas da cidade, buscando o melhor para a cidade. No entanto, ele defende a necessidade de avaliar o impacto das políticas públicas e fazer uma análise sobre cada uma.

Também foi questionado ao vice-prefeito qual seria a postura do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB). Ele explicou que o ex-gestor defende a neutralidade do partido, por entender que nem André Fernandes nem Evandro Leitão não representam o "melhor para a cidade".

Apesar do diretório municipal do PSDB ter declarado apoio a candidatura de André Fernandes, com divergências, Élcio não está endossando nenhuma candidatura e disse, rindo, que o seu "voto é secreto". O direitório estadual do partido, presidido pelo vice-prefeito, decidiu pela neutralidade.

“A Luizianne foi prefeita de Fortaleza, também extremamente jovem, quando ela foi vereadora e deputada. Essa juventude, você chegar num momento como esse, com 26 anos de idade, claro que falta uma carga de experiência em termos de administração pública. (...) Mas, acho que é um desafio que se coloca para ele. É um jovem como qualquer outro qualquer”, continuou.



A culpa é do Sarto?

O vice-prefeito também minimizou o jingle “A culpa é do Sarto”, usado na campanha de Fernandes, e afirmou que a música fez “faz parte da narrativa, do marketing político”. Ele reforçou, no entanto, que a letra da canção não representa a verdade da gestão do prefeito.

“Todo mundo que participa de uma eleição quer ganhar e vai utilizar a melhor forma de comunicar uma crítica ou uma defesa no momento da eleição. Eu acho que ele foi muito feliz com a música, até porque acabou catapultando ele nacionalmente, (...) mas sobretudo, acho que ele conseguiu com a música se comunicar com parte do eleitorado que achava que ele tava falando uma verdade sobre a cidade de Fortaleza”, analisou.