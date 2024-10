Carlos Lupi apoia Evandro e diz que PDT "jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura"

O ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT licenciado declarou apoio a Evandro Leitão (PT) e criticou membros do partido que estão apoiando André Fernandes (PL)

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social e presidente licenciado do PDT Nacional declarou o seu apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza. A fala acontece em meio a uma divisão da sigla brizolista com membros declarando apoio também a André Fernandes (PL), que concorre contra Evandro no 2º turno.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 17, Lupi afirmou que o PDT "não pode estar ao lado dos filhotes da ditadura", usando a frase muito usada por Leonel Brizola, fundador da sigla e uma das lideranças histórica do partido.

Carlos Lupi ainda declarou não ter dificuldade de se posicionar em favor do candidato petista e que "independente de qualquer divergência pessoal", a capital cearense é "maior do que todos".