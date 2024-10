Manifesto de pastores evangélicos repudia o uso dos templos como palanque eleitoral em Fortaleza

Orientando sobre o papel das igrejas na terra, exemplificam o versículo : “Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21), onde reafirmam a separação dos interesses governistas e integridade espiritual. Seguem afirmando que no regime democrático, é válido usar o evangelho para direcionar a opção de candidato ou projeto partidário a ser escolhido, porém alertam quanto aos que utilizam do nome de Cristo para interesses terrenos.

Com argumentações embasadas em versículos bíblicos, o manifesto relata que a missão da igreja na terra está acima de qualquer movimento ou interesse terreno. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que pregava a salvação das almas e transformação pessoal, distinguindo-se do poder político.

"Queremos destacar com clareza: o Evangelho do Senhor jamais

será de esquerda ou de direita. Ele não serve aos interesses de ideologias

políticas. Só existe um Santo dos Santos, Jesus Cristo de Nazaré, o único

digno de nossa adoração e fidelidade. Não há candidato enviado por Deus e

nem pelo Inferno. A escolha de nossos governantes deve ser feita com

responsabilidade e oração, mas jamais devemos atribuir caráter divino ou

demoníaco a qualquer candidato, pois isso é distorção da fé"

Dentre os idealizadores do manifesto, está o Pastor Costa Neto, fundador da Comunidade Cristã Videira, e o Pastor Sandro Fiúza que relatou ao O POVO a situação enfrentada nas comunidades. "De forma nenhuma somos contra a politica, ela faz parte do dia-a-dia de todos nós e como igrejas somos atores importantes. Mas acreditamos que as igrejas não dever se partidarizar, pois temos nas nossas comunidades as mais diversas correntes politicas" afirmou.

O pastor afirmou ainda que repudiam qualquer lado que utiliza do evangelho e sua posição de liderança religiosa como instrumento de pressão entre os membros da comunidade "somos livres para exercer nossa cidadania celestial e terrena. Nossa intenção é trazer uma reflexão sobre essa situação" completou.