"Às vezes o poder cansa", afirma Cid Gomes sobre derrota de Izolda em Sobral

"Às vezes o poder cansa (...) Faz parte da democracia. Não vou reclamar das urnas, não vou dizer que teve fraude. Eu tenho que ter humildade de reconhecer, aceitar, agradecer a todos os que estiveram conosco, que não foram poucos, quase a metade de sobralenses estiveram conosco, e rezar para que Sobral continue tendo políticas públicas em benefício da população mais pobre, que sempre pautou as nossas gestões", afirmou Cid nesta segunda-feira, 21, em evento do PSB com Evandro Leitão (PT).

O senador Cid Gomes (PDB) comentou nesta segunda-feira, 21, a derrota sofrida em Sobral pelo grupo político do qual faz parte, após 28 anos de hegemonia. Segundo ele, quando os mesmo aliados permanecem muito tempo no poder, a tendência é um desgaste e cansaço por parte da população, causando a eleição da oposição. Para o ex-governador, isso é o que explica a vitória de Oscar Rodrigues (União) sobre Izolda Cela (PSB).

Oscar quebra hegemonia em Sobral

Em uma eleição disputada e com alto nível de tensão, o deputado estadual foi eleito prefeito de Sobral com 52,42% dos votos válidos, contra 47,58% de Izolda Cela, ex-governadora do Ceará e ex-secretária executiva do Ministério da Educação (MEC).



Ivo Gomes, atual gestor, parabenizou Oscar por meio de nota. "Passadas as eleições, momento máximo da nossa democracia, respeitando a soberania das urnas, parabenizo o prefeito e os vereadores e vereadoras eleitos pelas mãos do povo de Sobral, aos quais desejo boa sorte na missão de representar nosso município nos poderes Executivo e Legislativo a partir de janeiro de 2025”, escreveu.