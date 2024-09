Facções cobrariam até R$ 60 mil para permitir campanhas em bairros de Sobral

Repórter do caderno de Cidades

Candidatos a vereador no município afirmaram à Polícia Federal haver uma lista de políticos "permitidos" a fazer campanhas em bairros dominados por organizações criminosas

As polícias Civil e Federal investigam relatos de postulantes à Câmara Municipal de Sobral, na Região Norte do Estado, denunciando que facções criminosas estariam restringindo campanhas nos bairros onde agem. O POVO teve acesso a depoimentos feitos por candidatos a vereador à PF ao longo deste mês de setembro. Dois deles afirmaram que as facções cobram R$ 60 mil para permitir campanhas eleitorais nesses territórios.



Alguns dos candidatos disseram desconhecer a situação. Já outros chegaram a afirmar que há, até mesmo, uma lista de políticos “liberados” para pedir votos nos territórios. Diversos políticos disseram que, por causa das ameaças, estão limitando suas campanhas.



Em uma das oitivas, um candidato a vereador disse que, há alguns meses, estava em um bairro da periferia de Sobral, mas não fazendo campanha, quando foi interpelado por um jovem. Este disse que “haviam mandado” que ele fosse embora. Após a ameaça, o candidato disse ter deixado o local.