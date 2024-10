Eleito prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues diz que precisará do apoio de Elmano e Lula

Oscar Rodrigues concedeu entrevista ao lado da vice, Dra. Imaculada Adeodato. Crédito: Reprodução/YouTube Rádio O POVO CBN

O prefeito eleito da cidade de Sobral, o empresário e deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), afirmou que a população da cidade estava cansada de quase 30 anos de gestão do mesmo grupo político e disse que não irá se distanciar dos governos Elmano e Lula durante a gestão.

"A população estava cansada de arbitrariedades que estariam ocorrendo, e por isso resolveu mudar para uma gestão que será de contraponto à atual. As pessoas queriam mudar a gestão de Sobral, e nós apresentamos muitos projetos e tivemos uma vitória muito importante, quebrando essa sequência. É uma mudança significativa, uma mudança de seguimento político", destacou durante entrevista, na manhã de segunda-feira, 7, na rádio O POVO CBN. Relação com PT e Elmano Rodrigues foi questionado sobre como será a relação com o Governo Elmano e o Governo Lula, nos âmbitos estadual e federal. Ele ressaltou que um prefeito precisa de ajuda de todos os lados, elogiou Elmano e disse que espera ter ajuda.

Educação vem bem, mas pode melhorar Questionado sobre a educação na cidade, já que Sobral é apontada há anos como referência na área, inclusive em âmbito nacional, Oscar elogiou o trabalho feito pela Prefeitura, mas pontuou que pode ser melhorado. "A política de educação de Sobral vem sendo trabalhada há vários anos, há melhorias, não resta dúvidas, no ensino fundamental, no médio e no superior também. A educação básica, a educação administrada pela Prefeitura também é boa. Tanto que, em nossa campanha, nós não fizemos críticas a esse segmento de educação. Dissemos que há como melhorar, e nós sabemos como melhor, até porque na educação de Sobral, 57% são pessoas contratadas temporariamente. Ou seja, são pessoas que não têm aquela garantia de continuidade do seu serviço para o ano seguinte. A gente vai acabar com isso aí, portanto já neste aspecto a educação de Sobral vai melhorar", disse o candidato, que lidera uma universidade particular com campi na cidade, além de Fortaleza e outros municípios. Moses levado à delegacia O prefeito eleito respondeu ainda sobre o fato do filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) ter recebido voz de prisão na tarde de domingo, 6, após aglomerações em frente a um colégio, durante a votação. Oscar afirmou que houve arbitrariedade por parte das autoridades e deu sua versão do ocorrido.