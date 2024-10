Ivo parabeniza Oscar Rodrigues pela eleição em Sobral, deseja boa sorte e elogia Izolda

O prefeito de Sobral apoiou a candidatura de Izolda Cela para a gestão do Paço Municipal. No entanto, ela e o grupo dos Ferreiras Gomes saíram derrotados da disputa

“Passadas as eleições, momento máximo da nossa democracia, respeitando a soberania das urnas, parabenizo o prefeito e os vereadores e vereadoras eleitos pelas mãos do povo de Sobral, aos quais desejo boa sorte na missão de representar nosso município nos poderes Executivo e Legislativo a partir de janeiro de 2025”, escreveu o gestor em nota.

O gestor ainda comentou sobre a participação da candidata Izolda Cela na disputa eleitoral, afirmando que foi um “privilégio” estar na campanha junto da ex-governadora do Ceará.

“Reafirmo o privilégio de ter estado nessa disputa ao lado da candidata Izolda Cela, uma mulher ainda mais extraordinária, cuja campanha foi limpa, propositiva, alegre e respeitosa a todos os princípios da legislação e a seus opositores. Izolda nos orgulha pela sua retidão de caráter e pela honestidade com que sempre tratou o bem público”, completa Ivo.

Oscar Rodrigues foi eleito prefeito de Sobral no último domingo, 6, com 52,42% dos votos válidos, contra Izolda Cela, que contabilizou 47,58%. A eleição do candidato do União Brasil marciu o fim da hegemonia de 28 anos dos Ferreira Gomes na cidade, e o começo de um novo capítulo da história política do município.