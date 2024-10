Em campanha tensa, Izolda e Oscar votam em Sobral; candidato troca provocações com Lia Gomes

Oscar Rodrigues destacou vantagem nas pesquisas; Izolda afirma estar confiante na vitória. Candidato do União Brasil trocou provocações com a deputada Lia Gomes, irmão de Cid e Ciro

Em campanha marcada por tensões, os candidatos à prefeitura de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) e o deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), votaram na manhã deste domingo, 6. A candidata, que estava acompanhada do senador Cid Gomes (PT), teve uma sessão relativamente tranquila. Já no caso de Oscar, clima tenso marcou a sessão: ele trocou farpas com a deputada estadual Lia Gomes (PDT). Pouco antes da chegada do canddato à seção, a Polícia Militar foi acionada, por causa de aglomeração de apoiadores nos arredores do local.

Oscar e Lia Gomes já discutiram no passado. Ao longo de toda a campanha, os dois protagonizaram um embate por supostas irregularidades na aposentadoria do candidato.

